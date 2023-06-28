В Великом Новгороде музыканты представят проект Pop Cover Show

Мероприятие впервые объединит современную науку и культуру

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Новгородские музыканты - участники Rock Cover Show представят новый проект: Pop Cover Show - музыкальное шоу, в котором соединятся свето- и видеоинсталляции, а также мировые хиты на площадке Новгородской технической школы в субботу, 1 июля. Концерт станет последним выступлением в этом сезоне Камерного оркестра Новгородской филармонии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства культуры Новгородской области.

"Оркестр филармонии в сопровождении рок-музыкантов под управлением дирижера Льва Дунаева исполнят известные и любимые многими ритмы. Особенность Pop Cover Show в том, что премьера его состоится под летним небом, на открытой площадке Новгородской технической школы, где зрители смогут не только слушать и подпевать, но и танцевать под любимые мелодии", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, мероприятие впервые объединит в одном из знаковых мест Великого Новгорода современную науку и культуру. Всю вокальную партию заполняет симфонический оркестр.