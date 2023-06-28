Михалков заявил о важности развития регионального кинематографа

Председатель попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа обратил внимание на положительный пример развития регионального кинематографа в Якутии

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Развитие кинематографа в регионах имеет не меньшее значение, чем в крупнейших городах страны. На это обратил внимание председатель попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Никита Михалков в видеообращении к участникам первого форума регионального кино "Новый вектор", открывшегося в среду в Калининграде.

"Очень надеюсь, что, наконец, мы сможем развивать кинематограф не только в центре, но и в регионах, где это не менее, а, может быть, даже более важно, чем в центре", - сказал Михалков.

Региональное кино - это документ жизни того или иного региона, "отраженной кинематографическим способом", заметил Михалков, обратив внимание на положительный пример развития регионального кинематографа в Якутии. По его мнению, важно давать возможность снимать кино у себя на родине и о своих регионах тем, кто хочет этим заниматься. Форумы, на которых у региональных кинематографистов появляется возможность делиться опытом, представлять свои проекты продюсерам, находить компании, которые могут заинтересоваться их поддержкой, по его словам, "очень полезная вещь".

Форум регионального кино "Новый вектор" собрал более 200 представителей 40 регионов России и зарубежных стран. С 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске его участники обсуждают пути развития кино в регионах. В рамках форума в Светлогорске состоится бесплатный показ более чем 50 фильмов. Пройдут презентации новых проектов Союза кинематографистов России и Фонда поддержки регионального кинематографа - Международного Каспийского кинофорума, фестиваля регионального кино о туризме и конкурса социальных видео "Хорошая история". В рамках образовательной программы будет работать сценарная лаборатория "Формула пути. Калининград". Состоится представление проектов 16 региональных киностудий от Мурманской и Архангельской областей до Пермского края, Якутии и Краснодарского края и их презентация. Пройдет мастер-класс Roskino Academy.

Форум проводится при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона. Партнеры: Роскино и Ассоциации продюсеров кино и ТВ.