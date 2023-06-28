В Москве состоялась премьера сериала "Библиотекарь" по роману Михаила Елизарова

Режиссером проекта выступил Игорь Твердохлебов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьерный показ двух первых эпизодов фэнтезийного сериала "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь" в среду. Восьмисерийный проект выйдет в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink 29 июня, позже сериал покажут зрителям телеканала РЕН ТВ.

"Покупая в 2009 году вместе с Тимуром Вайнштейном права на эту книгу, я не думала, что только в 2023-м окажусь на этой сцене, представляя этот проект. Спасибо, что он состоялся именно в 2023 году. <...> У нас невероятный актерский состав, невероятная группа. Это профессионалы, которые любят свое дело, которые как [герои] в книге пытались найти смысл. Я надеюсь, что каждый, кто посмотрит этот сериал, найдет свой смысл", - отметила генеральный продюсер компании "Вайт медиа" Юлия Сумачева.

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев в исполнении Никиты Ефремова узнает об убийстве своего отца при загадочных обстоятельствах. Главный герой едет в родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы.

Режиссером проекта выступил Игорь Твердохлебов, снявший второй сезон "Триггера" и третий сезон сериала "Мажор". В беседе с журналистами он рассказал, что "Библиотекарь" - это его первый опыт в жанре экранизации и городского фэнтези. "Это было сложно. Мы год придумывали этот мир, год читали несколько раз роман, думали, что оставить, что изменить, что важно, что нет. Надеюсь, у нас получилось", - сказал Твердохлебов.

Постановщик охарактеризовал экранизацию "Библиотекаря" как сложную и многожанровую историю. При этом он отметил, что готов к любой реакции со стороны фанатов книги Елизарова. "Как только я прочитал сценарий, потом несколько раз книгу, остановиться уже было нельзя. Увлекся этой историей, полюбил ее, полюбил всех персонажей", - добавил он. По словам Твердохлебова, создатели сериала постарались сохранить многие вещи из книги, при этом что-то в сериале будет отличаться от первоисточника.

Вместе с Ефремовым в сериале снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.