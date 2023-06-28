Эксперт считает, что опыт развития калининградской кинокомиссии будет полезен регионам

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин отметил, что будут востребованы все этапы съемочного процесса

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Опыт Калининграда в организации работы региональной кинокомиссии и поддержки съемок кино в области, будет полезен регионам, которые только начинают развитие этого направления. Такое мнение высказал журналистам заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин в кулуарах открывшегося в среду в Калининграде первого форума регионального кино "Новый вектор".

"Калининград привлекателен тем, что здесь сформулирована, сформирована очень яркая модель развития кинокомиссии, сюда рвутся съемочные группы, здесь хотят снимать кино, здесь есть уникальный опыт, которым готовы делиться фестивальная дирекция, Министерство культуры Калининградской области", - сказал Якунин.

На форум приехали представители многих регионов, которые сейчас только формируют кинокомиссии. Опыт от создания инфраструктуры, организации съемок и перекрытия дорог, до регламентирующих документов будет ими востребован, отметил он.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов - возмещения части затрат кинопроизводителей в регионе. Первые рибейты здесь были выплачены в 2017 году. За последние шесть лет рибейты получили 44 проекта на общую сумму 243 млн рублей. При этом кинопроизводители потратили в области за это время более 1 млрд рублей. Наряду с этим, регион получил дополнительные возможности рекламы его привлекательности в кино, что сказывается на туристическом потоке, отмечают в областном правительстве.

О форуме

Форум регионального кино "Новый вектор" собрал более 200 представителей 40 регионов России и зарубежных стран. С 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске его участники обсуждают пути развития кино в регионах. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона.