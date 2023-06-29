В России пройдет фестиваль уличного кино

В конкурсную программу вошли семь фильмов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фестиваль уличного кино, который пройдет в России в 10 раз, откроется в четверг в столичном кинотеатре "Иллюзион". В этом году он охватит более чем 1 тыс. городов, сообщили в пресс-службе киносмотра.

"Крупнейший в стране смотр кино под открытым небом начнется в июне и продлится до конца сентября. За это время Фестиваль уличного кино посетит 1 219 населенных пунктов. В программу попали короткометражные ленты, созданные за последние два года российскими режиссерами и сценаристами: как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии", - отметили организаторы.

В конкурсной программе представлены семь короткометражных картин, среди которых "Слезы капали в фо-бо" Сергея Филатова, "Экстрасенс" Юлии Филимоновой,"Облако Грига" Гелены Пироговой, "Как с Максимом х(пип)ня случилась" Виталия Дудника, "Дорога в облака" Ивана Соснина, "Наташина мечта" Дарьи Гароники и "Обычная свадьба" Ирины Ходюш - последний фильм с участием Владимира Меньшова. Для фестиваля городские пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока и других городов переоборудовали под уличные кинотеатры. При этом некоторые фильмы из программы покажут в традиционных кинотеатрах и домах культуры.

Также в программу фестиваля вошли открытые лекции с профессионалами кино, музыкальные, творческие и гастрономические мероприятия по всей стране. Кроме этого, зрителей ждут специальные показы сериалов онлайн-кинотеатра Premier - "Мир! Дружба! Жвачка!", "ЮЗЗЗ", "Капельник", "Перевал Дятлова" и "Обычная женщина".

Впервые победителя фестиваля будут выбирать не только зрители, голосующие светом фонариков за наиболее понравившийся фильм, но и профессиональное жюри. В его состав вошли актеры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, сценаристы Петр Внуков и Андрей Золотарев, главный редактор "Кино-театр.Ру" Жан Просянов, генеральный директор кинокомпании "1-2-3 Production" Иван Голомовзюк, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Победитель Фестиваля уличного кино получит денежный приз в размере 1 млн рублей.