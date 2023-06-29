В Петербурге открывается фестиваль джаза "Свинг белой ночи - 2023"

В мероприятии примут участие пианист и композитор Алексей Подымкин, трубач Виталий Головнев и другие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. XXХ Петербургский фестиваль джаза "Свинг белой ночи - 2023" откроется в четверг. Праздник стартует в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки.

"Каждый год в конце июня фестиваль собирает на одной сцене джазовых корифеев, блестяще владеющих искусством импровизации. Основная часть программы традиционно проходит на сцене Филармонии джазовой музыки, а заключительный гала-концерт - на открытом воздухе", - рассказали в пресс-службе.

Среди участников - джазовый пианист и композитор Алексей Подымкин, трубач Виталий Головнев и его секстет, автор музыки для кино и театра, пианист и аранжировщик Евгений Борец, ансамбль "Четверо", пианист и композитор из Сочи Алексей Самарин в совместном проекте с петербургскими музыкантами, российский пианист и композитор Андрей Кондаков и его трио. В программах фестиваля примут участие зарубежные музыканты: пианист и вокалист Ваагн Айрапетян (Армения) и блюзовый исполнитель Рой Янг (Израиль).

Одно из событий - программа "Салют Джанго Рейнхардту", посвященная одному из первых музыкантов, реализовавших стиль джаз-мануш. В концерте примут участие гитаристы Гасан Багиров и Ильдар Казаханов, Давид Голощекин - электроскрипка, Вадим Михайлов - контрабас и Юлия Касьян - вокал.

Гала-концерт под открытым небом, свободный для всех желающих, пройдет 2 июля у Михайловского замка. В программе примут участие: Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, Jazz Philharmonic orchestra, блюзовый коллектив "Atomic Jam Band", ансамбль "Electric Blue". С афро-кубинской танцевальной музыкой выступит оркестр "Caribbean jazz report" под управлением Александра Василевского.

Участников фестиваля представит его постоянный ведущий - заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг. Музыкальным директором фестиваля является его основатель, народный артист России, художественный руководитель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.