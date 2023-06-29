РНБ откроет выставку о жизни и творчестве Мамина-Сибиряка

Посвященную писателю экспозицию представят в Новом здании Российской национальной библиотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в четверг выставку "Меня оценят в будущем", посвященную жизни и творчеству писателя-прозаика, драматурга Дмитрия Мамина-Сибиряка. Экспозицию представят в Новом здании библиотеки.

"Планшетная выставка знакомит с литературным творчеством Мамина-Сибиряка через призму фотографий и иллюстраций, которые как нельзя лучше подчеркивают документальность его прозы. При подготовке экспозиции использованы материалы из фондов Объединенного музея писателей Урала, Государственного архива Свердловской области и Государственного музея истории Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе РНБ.

На выставке представят иллюстрации произведений Мамина-Сибиряка, выполненные уральскими художниками XIX и ХХ веков, в том числе художником-любителем Сергеем Яковлевым, а также цитаты из книг писателя, выдержки из его писем. Экспозицию, развернутую на 60 планшетах, дополнят первые и прижизненные издания Мамина-Сибиряка из фондов РНБ. Среди экспонатов - первый роман писателя "В водовороте страстей", который вышел под псевдонимом Е. Томский, первое издание сборника "Аленушкины сказки", собрание сочинений, изданное товариществом Маркса.

Выставка будет работать до 21 июля.