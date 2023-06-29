28 июня, 23:37

Российским документалистам Арбугаевым предложили стать членами Киноакадемии США

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Режиссер Максим Арбугаев
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Организация разослала приглашения для 398 артистов и управленцев

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российских режиссеров-документалистов из Якутии Максима и Евгению Арбугаевых стать членами этой организации.

Читайте также
В Якутии планируют создать многофункциональный кинопавильон полного циклаМинвостокразвития будет способствовать прокату "Выхода" во всех кинотеатрах России

"Академия кинематографических искусств и наук разослала приглашения для 398 выдающихся артистов и управленцев стать частью организации в 2023 году, - говорится в опубликованном в среду сообщении. - Максим Арбугаев и Евгения Арбугаева были приглашены в подразделение документальных фильмов".

Лента Арбугаевых "Выход" (Haulout, 2022) в этом году была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", однако в итоге награда досталась индийской картине "Заклинатели слонов" (The Elephant Whisperers, 2022). 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация