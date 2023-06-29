Российским документалистам Арбугаевым предложили стать членами Киноакадемии США

Организация разослала приглашения для 398 артистов и управленцев

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российских режиссеров-документалистов из Якутии Максима и Евгению Арбугаевых стать членами этой организации.

"Академия кинематографических искусств и наук разослала приглашения для 398 выдающихся артистов и управленцев стать частью организации в 2023 году, - говорится в опубликованном в среду сообщении. - Максим Арбугаев и Евгения Арбугаева были приглашены в подразделение документальных фильмов".

Лента Арбугаевых "Выход" (Haulout, 2022) в этом году была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", однако в итоге награда досталась индийской картине "Заклинатели слонов" (The Elephant Whisperers, 2022).