МХТ имени Чехова представит премьеру спектакля "Тахир и Зухра"

Роли в постановке исполнят Никита Карпинский, Мария Сокова, Антон Ефремов и другие

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля "Тахир и Зухра" по одноименной пьесе Зухры Яниковой в постановке режиссера Елизаветы Бондарь состоится в четверг на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова. Эскиз этого спектакля осенью прошлого года был принят в работу по итогам III лаборатории "АРТХАБ", сообщили в пресс-службе театра.

"Для меня всегда сложно найти материал для постановки. И очень много времени я потратила на это. Когда нашла материал, созвонилась с автором, поделилась своими впечатлениями о пьесе, сказала, как бы примерно я хотела это поставить. Зухре (Яниковой) очень понравилось, и я начала работать", - рассказала журналистам перед премьерой режиссер Елизавета Бондарь.

Однако, по ее словам, когда делался эскиз спектакля, выяснилось, что не хватает сцен, связанных с главной героиней. "Автор призналась мне, что писала эту пьесу два года. Я попросила: "Давай подумаем, посочиняем". И вот весной мы опять поговорили, и появился новый текст. Мне понравилось, что Зухра пыталась соединить это с эпосом. В ее произведении помимо острых социальных и публицистических тем существует художественный язык. За этот художественный язык я эту пьесу и полюбила, мне кажется, такое редко бывает", - оценила режиссер.

"Тахир и Зухра" - это узбекская сказка. Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Валида Кажлаева, художник по свету Михаил Глейкин, композитором стал Роман Жауров - лауреат Премии Художественного театра в номинации "Современная академическая музыка". В ролях заняты Никита Карпинский, Мария Сокова, Антон Ефремов, Арсентий Журид, Юлия Витрук, Софья Евстигнеева.

Актеры о своих героях

Исполнитель главной роли Тахира Арсентий Журид признался журналистам, что это определенный этап в его жизни. "Подобная большая роль у меня была в Школе-студии МХАТ и здесь, где я могу на такой большой станции пробовать себя. Вызов такой: получится - не получится. Лакмусовая бумажка моей профпригодности", - поделился актер.

"Есть узбекская сказка, где не прописано, какой именно он (Тахир) национальности. Просто мы понимаем, что это Ближний Восток, и приблизительно к их фонетике все говорят с определенным каким-то звучанием. И мы не делаем акцент, что он узбек, или таджик, или еще кто-то, не важно. Важно, что он человек, и таких людей сейчас очень мало. Если бы таких людей было больше, то мы бы жили в других условиях", - убежден артист.

"Мне хочется, чтобы эта история в целом сложилась как трагическая, но со счастливым, как мне кажется, невозможным финалом", - пожелала исполнительница главной женской роли Зухры Софья Евстигнеева. "И Зухру мне бы хотелось сделать мягкой, но при этом очень сильной, потому что она идет на свою жертву вопреки своей любви. Она жертвует, потому как не может поступить иначе в этих строгих рамках восточных традиций. Ее любовь, любовь Тахира к ней сильнее и продолжает жить в их сердцах, - пояснила она. - Мне нравится тема любви чистой, светлой и той, которая сильнее, чем все вокруг".

Премьерные показы спектакля "Тахир и Зухра" пройдут на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова 29 и 30 июня.