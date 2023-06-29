Выставка Николая Рериха в Новой Третьяковке будет включать более 80 картин

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выставка работ Николая Рериха в Новой Третьяковке будет включать более 80 работ художника, рассказала корреспонденту ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева.

"Это большой выставочный проект, который будет представлять ретроспективный ряд тех работ, который есть в Третьяковской галерее, Государственном музее Востока, фондах других российских музеев и не только. Мы предварительно определились с примерным количеством работ: будет представлено более 80 экспонатов" - прокомментировала Проничева.

Ранее пресс-служба Третьяковской галереи сообщила о том, что в октябре 2023 года в Новой Третьяковке откроется масштабная выставка работ Николая Рериха. Специально к открытию выставки будет отреставрирован задник по эскизу Рериха "Половецкий стан", служивший декорацией для балета "Половецкие пляски" Александра Бородина. Впервые декорация была представлена в антрепризе Сергея Дягилева "Русские сезоны" в 1909 году в Париже. Третьяковская галерея приобрела экспонат в частной коллекции в Лондоне.