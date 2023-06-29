Оркестр Общевойсковой академии ВС России 1 июня выступит с концертом в Саду им. Баумана

Коллектив исполнит более десятка произведений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Оркестр Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ 1 июня даст концерт в Саду имени Баумана в рамках программы "Военные оркестры в парках". Об этом сообщили ТАСС в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"1 июля в 16:00 мск оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации" выступит в рамках программы "Военные оркестры в парках" в Саду имени Баумана", - сообщили организаторы. Выступление пройдет на концертной эстраде "Ракушка", построенной в саду в 1920-30 годах прошлого века.

Отмечается, что оркестр академии исполнит более десятка музыкальных произведений. "Оркестранты составили разностороннюю программу, которая в полной мере раскроет все грани таланта этого прославленного коллектива. Каждый посетитель Сада имени Баумана найдёт свою мелодию, юные слушатели также не останутся разочарованы", - добавили в дирекции фестиваля.

Проект "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале "Спасская башня". Открытие седьмого сезона концертов "Военные оркестры в парках" состоялось 24 июня у стен Главного храма Вооруженных сил РФ. Текущий сезон включает в себя более 20 концертов, 14 из которых пройдут в столице. Всего за семь лет существования программы военные музыканты дали более 140 концертов в парках столицы. Зрителями выступлений стали более 500 тыс. человек.

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября на Красной площади.