"ВКонтакте" в ноябре проведет фестиваль в Москве для фанатов современной культуры

Главной темой его первого дня станет юмор

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" на площадке Main Stage с 10 по 12 ноября проведет фестиваль для фанатов современной культуры в Москве "Фандом фест". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" объединит косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов и сериалов. Они смогут пообщаться с любимыми авторами, актерами и создателями популярных фильмов, первыми узнать об эксклюзивных кинопроектах и новых выпусках от издательств. "Фандом фест" пройдет 10-12 ноября на одной из главных фестивальных площадок Москвы - Main Stage", - сообщили в пресс-службе.

Главной темой первого дня фестиваля станет юмор, в его рамках выступят звезды стендапа, стримеры и летсплееры, отметили в пресс-службе. Второй день фестиваля будет посвящен азиатской культуре, а третий день посвятят европейской современной культуре.

Ключевые события фестиваля пройдут на главной сцене, где будут выступать хедлайнеры события, пройдут конкурсы, презентации проектов и фильмов. В зоне "Игры" посетителей будут ждать игровые автоматы, площадка для настольных игр, digital-игры и онлайн-турниры, пояснили в пресс-службе. В экспозоне гости фестиваля смогут посмотреть стенды от крупнейших создателей контента и фандомов. В зоне лектория пройдут лекции от представителей индустрий и фандомов.

"Кроме того, на фестивале можно будет купить мерч "Фандом феста", комиксы, настольные игры и многое другое. Гостей ждут автограф-сессии, фудкорт с уклоном в азиатский стритфуд, лаундж-зона и разнообразное цифровое искусство", - подчеркнули в пресс-службе. Анонсы всех активностей и выступлений будут появляться в сообществе "Фандом феста".