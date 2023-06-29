Галерею Королевской коллекции открыли в Мадриде после 20 лет подготовки проекта

По данным El País, в залах представлено около 650 произведений искусства

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Галерея Королевской коллекции открылась в Мадриде через 20 лет после начала подготовки к ее открытию. Об этом в четверг сообщила газета El País.

В залах представлено около 650 произведений искусства, в числе которых картины кисти Эль Греко (1541-1614), Гойи (1746-1828), Веласкеса (1599-1660) и Караваджо (1571-1610). В галерее также находится археологический зал, в котором экспонирована часть старой арабской стены, построенной в Мадриде в IX веке. Кроме того, представители фонда национального наследия королевства организовали внутри первую временную выставку ретро-автомобилей и экипажей. Всего в собрании галереи - около 170 тыс. различных экспонатов.

"Нужно ли было реализовывать такой затратный по времени и финансам проект? Не было бы лучше использовать эти средства для поддержания других музеев? После 20 лет реализации проекта это кажется чисто риторическим вопросом, поскольку было бы хуже оставить его незавершенным", - пишет газета.

В числе причин, затянувших открытие галереи на столь долгий срок, El País называет пандемию и долгую реставрацию кладки арабской стены.

Официальная церемония открытия галереи была перенесена с 28 июня на 25 июля из-за предстоящих парламентских выборов. Ожидается, что на открытии галереи будет присутствовать король Испании Филипп VI. Парламентские выборы изначально были запланированы на конец 2023 года, но в мае премьер-министр Педро Санчес заявил, что решил распустить парламент и назначить досрочные всеобщие выборы на 23 июля.

Галерея Королевской коллекции доступна для бесплатного посещения в этот четверг, а также 5, 6 и 7 июля. С 8 июля попасть в галерею можно будет в любой день по платным билетам.