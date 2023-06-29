Гран-при фестиваля "Новая реальность" получил фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России"

На конкурс поступило 406 заявок из 56 регионов России и нескольких стран

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль "Новая реальность - 2023" завершился в Железноводске. Гран-при конкурса документальных фильмов и телевизионных программ получил фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России", передает корреспондент ТАСС в четверг.

"Мы все решились поехать сюда в очень непростой день - все помнят, что случилось 24 июня. Но мы решились, и это очень здорово. Уверен, что за несколько дней форума все посмотрели работы коллег, чему-то научились, возможно, по-другому посмотрели на свою профессию. Это даст вам возможность в следующий раз привезти работы не менее интересные. Думаю, что наш фестиваль удался", - сказал со сцены председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

В 2023 году на конкурс поступило 406 заявок из 56 регионов России и нескольких стран мира. Памятные призы по итогам фестиваля получили победители в девяти номинациях. В главной номинации фестиваля "Лучший документальный фильм" победил проект "Высота смерти. Забытая страница истории" ТРК "Тюменское время". Кроме того, гран-при фестиваля получил представленный в той же номинации фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России" телеканала "Дон-24". "Очень много сильных работ, выбрать было сложно. Мы спорили, ругались - и это хорошо", - добавил Соловьев, объявляя победителей.

В номинации "Короткометражный фильм" награждена работа Марии Лазариди "Данилевский. Путь России" телерадиокомпании "Крым". "Мне кажется, наш фестиваль замечателен тем, что мы от лица журналистского сообщества своим выбором подсказываем молодым авторам, что они сделали еще один шаг вперед в своей профессии", - подчеркнул секретарь Союза журналистов России, член жюри конкурса Ашот Джазоян.

В отдельную номинацию организаторы фестиваля решили выделить все проекты на тему специальной военной операции (СВО) - она получила название "В зоне СВО". Главный приз в ней жюри присудило сюжету Алексея Карельского "Анатомия клятвы. Такая работа" агентства "Правда Севера". "Сегодня нужно думать над теми материалами, которые способны поменять отношение к людям, которые воюют, к тем, кто ждет своих с фронта, к военно-промышленному комплексу, правительству, координационному совету. <…> Хочу позвать вас с собой в эту тематическую область. Обратите внимание на нее", - отметил со сцены военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев о фестивале "Новая реальность — 2023" © Александра Баландина/ ТАСС

Интервью, расследование и репортаж

В номинации "Лучшая операторская работа" награду получил Олег Демидов за программу "Вкусовщина.Юг. Приморско-Ахтарск" телерадиокомпании "Новое телевидение Кубани". Приз в номинации "Лучшее журналисткое расследование" вручил глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский. "Журналистское расследование - очень важный жанр, который помогает сделать лучше жизнь простых и хороших людей, и хуже - жизнь плохих людей. Победителем стала Карина Харитонова с сюжетом "Незаконная ВИП-охота" службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" ГТК "Телеканал "Россия", - объявил он.

Лучшим телевизионным интервью признали интервью Полины Королевой с американским разведчиком Скоттом Риттером, которое выпустила ГТРК "Новосибирск". Победу в номинации "Лучший репортаж" одержала работа Яны Торминой "Первые" на "ОБЛ-ТВ", а победителем в категории "Лучшая информационная программа" назвали информационный выпуск "Вести-Самара" ГТРК "Самара", приз получила Ирина Тумбарцева.

В номинации "Лучшая просветительская программа" награду забрала "Тайна на карте. Хакасские менгиры" на телеканале "Моя планета". "Это целый цикл программ, который называется "Тайна на карте" - этих тайн на карте России очень много. Мы стараемся делать эту программу хорошо, честно, не скатываясь в "желтизну", рассказывая о тех материях, которые тяжело снять", - отметил главный редактор телеканала "Моя планета", член Академии российского телевидения Николай Табашников.

Также в рамках конкурса награды получили победители в специальных номинациях: "Телевидение новых территорий" (проекты "Спецоперация Донбасс": без права на ошибку", "Миссия МАГАТЭ в ПСЧ Энергодара" и "Донбасс. Признанный"), "Балканский взгляд" (проект "Мариуполь. Страдание и воскрешение города"), "Дебют" (проекты "Библиотеки прошлого и настоящего", "Москва - не просто город. Москва - это возможности") и "Фильм открытия" ("Белый берег. Пинежье").

Организатором фестиваля выступает Союз журналистов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.