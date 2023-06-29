Петербургская филармония открыла переговоры о новых гастролях в Китае

Коллектив под руководством главного дирижера народного артиста России Николая Алексеева в течение 10 дней выступал в семи городах Китая, отметив высокий интерес аудитории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Из большой гастрольной поездки в Китай возвратился Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии. Во время турне обсуждались планы новых гастролей в Китай, сказал в четверг на пресс-конференции директор Филармонии Илья Черкасов.

"Переговоры ведутся, интерес огромный. Эта тропа, по всей видимости, преобразится в широкую дорогу", - заключил директор Филармонии, высоко оценивший партнерские связи с китайской компанией Wu Promotion.

За 10 дней коллектив под руководством главного дирижера народного артиста России Николая Алексеева выступил в семи крупнейших городах Китая с программой из произведений Сергея Рахманинова.

"За пять лет, прошедших со времени предыдущих гастролей, мы почувствовали, как китайские слушатели изголодались по симфонической музыке. Всюду нас ожидал сердечный прием. Во всех залах было много детей - чувствуется забота общества и государства о новом поколении слушателей. Эта поездка была богата приятными впечатлениями и прекрасными концертными залами", - сказал Черкасов.

30 июня оркестр закроет сезон в филармонии, дав "концерт-признательность" друзьям, партнерам и спонсорам этой старейшей концертной организации страны. Одним из главных событий уходящего сезона был международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", посвященный 140-летию Заслуженного коллектива.

Новый филармонический сезон Заслуженный коллектив России по традиции откроет 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича, чье имя носит филармония.