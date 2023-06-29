В Петербурге представили фотографии и рисунки с первой советской полярной станции

Они датированы 1920-25 годами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Петербурге представил выставку, посвященную столетию первой советской полярной станции "Маточкин Шар". Посетители смогут увидеть уникальные снимки, а также рисунки 1920-х годов, рассказала ТАСС методист научно-просветительского отдела музея и куратор выставки Ольга Шауро.

"Большинство экспонатов выставляются в нашем музее впервые, во всяком случае последние 20 лет они точно не экспонировались. Большинство этих фотографий нельзя найти в общем доступе. Представленные рисунки - это этюды, выполненные участником тех событий - они формируют картину происходящего тогда, ведь мы можем посмотреть как выглядел, как менялся ландшафт - прочувствовать этот момент почти столетней давности, понаблюдать за ним. Есть этюд с изображением построек на станции и есть фотографии практически с того же ракурса - их можно сопоставить и посмотреть, как это выглядит в документальном варианте и в более художественном", - рассказала куратор.

Рисунки датированы 1920-25 годами, их в свободное от работы время создавал во время возведения станции участник Отдельного Северного гидрографического отряда Борис Островский. Станция открылась 6 октября 1923 года в проливе Маточкин Шар на архипелаге Новая Земля, а уже спустя год была переоборудована в Полярную геофизическую обсерваторию.

Также в этот день в музее открылась еще одна выставка под названием "Женщины на полюсах", которая поэтапно рассказывает об истории участия женщин в полярных экспедициях с момента их начала до наших дней. Как рассказала ТАСС методист по музейно-образовательной деятельности и куратор выставки Оксана Дорофеева, среди экспонатов можно будет увидеть личные вещи легендарной советской "полярницы" Нины Демме.

"У нас представлены личные вещи некоторых полярниц, например Нины Демме, ей на выставке посвящен отдельный блок. Это ее дневники, письма, телеграммы из экспедиции - все это представлено в оригинале и взято из наших фондов", - подчеркнула Дорофеева.

Российский государственный музей Арктики открылся 8 января 1937 года. С началом активного освоения Антарктиды он изменил название, став музеем Арктики и Антарктики, а в 1998 году был отделен от одноименного научно-исследовательского института. При этом оба учреждения входят в структуру Росгидромета. Экспозиция музея состоит из тематических разделов: "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути" и "Антарктика", коллекция насчитывает более 60 тыс. единиц хранения.