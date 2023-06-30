Джонни Депп в кино, балет в усадьбе и Монро на фото: какие премьеры и выставки ждут в июле

В разгар лета выбираемся за город — смотреть балет "Анна Каренина" в декорациях усадьбы Ясная Поляна, слушать читку современных пьес в Переделкине и оркестр под открытым небом в Истре. Хотя и в городе происходит много достойного внимания: Джонни Депп возвращается на экраны, в Еврейском музее рассказывают о дружбе искусства и науки, а в Мастерской Фоменко расцвел "Вишневый сад".

Выставки

На языке правил и исключений

Где: Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, 11 стр.1а)



Когда: до 10 сентября

Рембрандт, Питер Брейгель Младший, Дюрер, Жорж Сера, а еще Казимир Малевич, Юрий Пименов, Билл Виола и Андрей Бартенев — кажется, работы этих совершенно разных по стилю и мироощущению художников никак не могут существовать в пределах одной выставки. Но совместный проект Еврейского и Политехнического музеев доказывает обратное. "На языке правил и исключений. Наука и искусство" — выставка, которая охватывает пять столетий, с эпохи Позднего Возрождения до наших времен. При этом она рассказывает о том, как прогресс влиял на изобразительные формы, как искусство вступало в диалог с наукой: художники углублялись в законы физики, а инженеры создавали приборы, напоминающие арт-объекты. Иллюстрируют эту историю взаимного вдохновения 6 интерактивных инсталляций и около 100 произведений. Не только картины, но и техника разных лет: например, солнечный микроскоп XIX века, переносная камера-обскура и ее антипод камера-люцида.

Пальмы и розы Зинаиды Морозовой

Где: Музей-заповедник "Горки Ленинские" (Московская область, Горки Ленинские, ул. Центральная, 1)



Когда: до 22 октября

Выставка "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" © Пресс-служба музея-заповедника "Горки Ленинские"

Сегодня усадьба Горки ассоциируется прежде всего с Лениным, но до смены власти здесь протекала совсем другая жизнь. Последней дореволюционной хозяйкой имения была Зинаида Морозова, вдова и наследница мецената Саввы Морозова. "[Она] очень любила окружать себя прекрасными вещами — пальмами, розами, фарфором, золотом… и на этой выставке мы попытались показать такой волшебный мир, который иногда хочется унести с собою в сердце", — говорит куратор Софья Багдасарова. Большие керамические вазы в стиле модерн, панно в неорусском стиле (предположительно авторства мирискусницы Марии Якунчиковой), расшитые золотыми пчелами бархатные шторы и антикварные кресла с ткаными розами, натюрморты и пейзажи с цветами — получилась нежная и изящная экспозиция, с которой приятно познакомиться в летний день.

Жизнь как кино

Где: Галерея Люмьер (ул. Большая Полянка, 61 стр.1)



Когда: до 3 сентября

Мэрилин Монро на ужине с советской делегацией, Марлон Брандо на съемках "Крестного отца", рядом с ними Фрэнк Синатра, Грейс Келли, Вивьен Ли, Ингрид Бергман и другие звезды Голливуда, чья жизнь была сплошным кино (о чем и говорит название выставки). В экспозиции — более 30 фотографических отпечатков, некоторые из них не менее известны, чем фильмы. Например, кадр с летящей юбкой Монро или знаменитый снимок Хорста П. Хорста "Корсет от Мейнбокера". Есть и репортажные фото, где главная роль досталась не кинодивам, а улицам и обычным людям. Экспонаты для выставки собирали по частным коллекциям. При этом образ Америки, которую мы знаем по черно-белым голливудским фильмам, складывается не только из снимков американских мастеров (Шейлы Мецнер, Гарольда Файнстайна, Эллиота Эрвитта), но и из заграничных работ советских фотографов — тассовцев Василия Егорова и Николая Драчинского.

Сад земной и небесный

Где: студия Seasons Project (ул. Петровка, 20/1)



Когда: до 31 июля

В уютной студии журнала Seasons of Life на Петровке проходит небольшая, очень жизнерадостная выставка Веры Керинской "Сад земной и небесный". Художница вышивает гладью нежные и в то же время яркие работы. Немного наивные, но это на первый взгляд. "Сад, в котором соединяются святое и человеческое, — буйствующая жизнь во всех ее проявлениях. Мои картины — о сакральном быте. О Боге, о женском, о материнстве, о внутренней тишине, о чем-то очень человеческом. Об ощущении дома, чего-то близкого, за что ты держишься, что и есть твое дыхание", — рассказывает Вера и сравнивает нитки с красками. Вход на выставку бесплатный.

Век Эрте

Где: Выставочные залы РОСИЗО (Петроверигский переулок, 4 стр. 1)



Когда: до 30 июля

Выставка "Век Эрте" © Пресс-служба РОСИЗО

Псевдоним Эрте художник Роман Тыртов взял, "чтобы не позорить семью", когда еще не догадывался, что станет символом эпохи ар-деко, будет придумывать костюмы для Анны Павловой и Маты Хари, вдохновлять Джорджа Баланчина и рисовать обложки для Harper’s Bazaar, которые спустя годы окажутся в музеях и собраниях. Выставка "Век Эрте" — масштабная ретроспектива жизни и творчества художника, дизайнера, скульптора, визионера. Более 70 экспонатов, среди которых цветные гравюры, журналы, предметы декоративно-прикладного искусства, графика и театральные эскизы, рассказывают о пути одного из самых самобытных мастеров ар-деко.

Театр

Опера "Алеко" под открытым небом

Где: Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" (Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1)



Когда: 8 и 9 июля

Сцена из оперы "Алеко" с участием солистов, оркестра и хора Большого театра © Артем Геодакян/ ТАСС

"Новый Иерусалим" — один из крупнейших региональных музеев и, пожалуй, самый известный в Подмосковье. С 5 по 9 июля здесь проводится фестиваль "Лето. Музыка. Музей". Его президент — композитор Максим Дунаевский, в программе — выступления симфонического оркестра им. Светланова и других известных музыкантов, которые сыграют Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова. Главным событием станет концертное исполнение оперы "Алеко" в выходные — на сцену под открытым небом выйдут 170 человек, среди них солисты, артисты хора и оркестр Большого театра.

"Мастерская Брусникина" в Переделкине

Где: Дом творчества Переделкино (ДСК Мичуринец, ул. Погодина, 4)



Когда: 16 июля

От Москвы до Переделкина дорога займет не больше часа, при этом, оказываясь там, будто совершаешь путешествие во времени — кругом старинные писательские дачи, люди с книгами, отдыхающие в советских креслах на веранде. Еще глубже прочувствовать атмосферу творческой резиденции поможет Мастерская Брусникина — один из самых ярких независимых театров в стране. "Брусникинцы" проведут открытую читку пяти пьес, представят выставку работ театральных художников, а еще покажут эскизы новых спектаклей. Автор лучшего фрагмента получит грант на создание целой постановки. Завершится вечер музыкой на свежем воздухе и танцами под DJ-set.

Не забудьте прогуляться по поселку, слушая аудиоспектакль, в основу которого легли архивные записи Лили Брик, Анастасии Цветаевой, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Арсения Тарковского и других гостей и резидентов Переделкина.

"Ворга. Последний сеанс. Класс-концерт"

Где: МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко (ул. Большая Дмитровка, 17)



Когда: 30–31 июля

Сцена из балета "Класс-концерт" © Александр Филькин/ Пресс-служба Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Театр Станиславского продолжает экспериментировать с современным танцем, премьера сезона — вечер трех одноактных балетов. В "Ворге" хореограф Ксения Тернавская предлагает найти путь к себе через архетипические образы русских сказок, которые скрыты внутри каждого из нас. В основе постановки Павла Глухова "Последний сеанс" — психологический триллер с мотивом лабиринта, из которого пытается выбраться героиня. Худрук балетной труппы Максим Севагин создал вдохновленный эстетикой академического балета "Класс-концерт" на музыку Обера и Оффенбаха. Сюжет этой постановки навеян образами Анны Павловой и Энрико Чекетти.

"Анна Каренина" в усадьбе Толстого

Где: Музей-усадьба "Ясная Поляна" (Тульская область, п/о Ясная Поляна)



Когда: 8 и 9 июля

Расширяем географию и едем в Тульскую область! В родной усадьбе Льва Толстого Ясная Поляна с 7 по 9 июля проходит театральный фестиваль имени писателя. В программе — несколько спектаклей, иммерсивные прогулки, кинопоказы, детские мастер-классы. Хедлайнером события станет Большой театр: 8 и 9 июля артисты представят балет Джона Ноймайера "Анна Каренина". Показ будет проходить под открытым небом, но специально для него в Ясной Поляне построят копию Исторической сцены в Большом. "Анна Каренина" — полномасштабный спектакль, в котором участвуют более 120 артистов, очень сложный с точки зрения конструкции и оформления… Но, поговорив с художественным руководителем балетной труппы Махаром Вазиевым и нашими техническими специалистами, все же мы решили, что сможем это сделать. Привезти спектакль по Толстому в толстовские места — это невероятно", — сказал директор Большого театра Владимир Урин.

"Вишневый сад"

Где: Новая сцена Мастерской Петра Фоменко (Набережная Тараса Шевченко, 29)



Когда: 11, 19, 27 и 31 июля

Сцена из спектакля "Вишневый сад" © Лена Юнина/ Мастерская Петра Фоменко

Режиссер Иван Поповски — преданный ученик Петра Фоменко, он знаменит своими работами над музыкальными постановками и операми. Вот и "Вишневый сад" на Новой сцене расцвел пышно, под польки, вальсы, романсы и фольклорные мотивы, с прекрасными костюмами и декорациями, где деревьев на самом деле нет, лишь колышутся объемные занавески. В роли Раневской — звезда театра Галина Тюнина. При этом Гаев — ее брат не только на сцене, но и в жизни, ведь в некоторых составах его играет Никита Тюнин. Неустаревающая классика Чехова, грустная и в то же время светлая, сделает июльский вечер еще теплее.

Кино

"Жанна Дюбарри"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 20 июля

Фильм французской актрисы и режиссера Майвенн в этом году открывал Каннский фестиваль. Но заметным он стал не только благодаря этому: "Жанна Дюбарри" — первая большая работа Джонни Деппа после затяжного и скандального развода с Эмбер Херд. После премьеры актера ждали семиминутные овации, а журналисты заговорили о том, что Депп победил культуру отмены.

Костюмная драма переносит во Францию XVIII века и рассказывает об интригах в высшем обществе. В центре сюжета — история простолюдинки Жанны Бекю, которая поднимается по социальной лестнице благодаря встречам с аристократами и в итоге становится фавориткой самого Людовика XV, что раздражает его семью и придворных. Влюбленного короля сыграл Джонни Депп, в роли Жанны — режиссер фильма. Также в картине снимаются Пьер Ришар, Луи Гаррель и Бенжамен Лаверн.

"Кентавр"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 13 июля

Кадр из фильма "Кентавр" © Атмосфера кино

Трейлер "Кентавра" навевает мысли о фильмах Гаспара Ноэ: ночь, неоновые огни, мрачноватая обстановка, по дороге несется такси, что будет на его пути и куда оно приедет — загадка. Сюжет триллера Кирилла Кемница выстроен вокруг встречи Лизы — девушки, которая работает по ночам, и обаятельного (на первый взгляд) водителя Саши. Учитывая, что продюсер картины Илья Найшуллер, экшена, пугающих сцен и необычных поворотов в фильме должно быть много. В ролях — Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев и Григорий Верник.

"Гипнотик"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 6 июля

Кадр из фильма "Гипнотик" © Централ Партнершип

Научно-фантастический триллер Роберта Родригеса знакомит нас с Дэнни Рурком — детективом, который пытается найти пропавшую дочь, а параллельно расследует серию странных преступлений и раскрывает тайну правительственной программы. Не полагаясь лишь на дедукцию, Рурк заручается поддержкой экстрасенса Дианы Круз. Сценарий для фильма Родригес написал еще в 2002 году: позже в интервью он признавался, что это одна из его любимых работ. В главных ролях — Бен Аффлек и Алиси Брага.

"Мое преступление"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 22 июня

Кадр из фильма "Мое преступление" © A-One

Новая комедийная драма Франсуа Озона с атмосферой Парижа 1930-х годов и закулисными интригами. Главная героиня — Мадлен Вердье, молодая, красивая, бедная и не особо талантливая актриса, которую обвиняют в убийстве продюсера. Суд оправдывает ее, при этом благодаря громкому процессу девушка становится знаменитой. Мадлен начинает новую, яркую и роскошную жизнь, но постепенно всплывают факты того, что убийство все же было спланированным. В главных ролях — Надя Терешкевич, Изабель Юппер, Ребекка Мардер и Дэни Бун.

Дарья Шаталова