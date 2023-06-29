В Петербурге открыли выставку арабо-мусульманской каллиграфии в технике digital art

Посетители смогут увидеть 63 каллиграфических этюда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл в четверг выставку графических работ чеченского мастера Исмаила Денильханова "Слова и смыслы Корана: каллиграфические этюды". Посетители смогут увидеть 63 каллиграфических этюда, выполненных в технике digital art, передает корреспондент ТАСС.

"Почти все работы, представленные сегодня, именно в таком формате вы увидите впервые. Я очень долгое время работал в классической технике, но не выставлялся, потому что это был стандартный набор, как писали 500-700 лет назад. На сегодняшний день молодежь этим не удивить. Они не вовлекаются в каллиграфический или коранический процесс, потому что они не находят в этом смыслов - цветных, ярких. Такая форма, как digital art, стала для них неким сигналом, что арабская каллиграфия в Чечне возродилась", - поделился с корреспондентом ТАСС автор работ, председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов.

Денильханов признался, что для него самое главное - распространение знаний о красоте Корана, а также сохранение исторической памяти чеченского народа, которая в очень большой части своего литературно-эпиграфического наследия связана с арабским языком. Именно поэтому 1 июля художник также даст мастер-класс по современной мусульманской каллиграфии, участники которого смогут увидеть весь процесс создания линогравюры, а также узнают о технике и истории мусульманской каллиграфии.

Также выставка дополнена некоторыми предметами из исламской коллекцией музея, рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора по научной работе музея Екатерина Терюкова. В витринах представлены: образец современного Корана, лаох или рахле - подставка для священной книги, ведь Коран нельзя класть на пол, и другие предметы. Также в одной из витрин представлены образцы различных шрифтов, на которые могли ориентироваться обучающиеся в мусульманских школах.

"В прошлом году, осенью, в рамках Международного фестиваля искусства Востока DAIRAFEST наш сотрудник познакомился с Исмаилом и сразу возникла идея коллаборации. Нам было важно показать, что традиции арабо-мусульманской каллиграфии не исчезают, что они сохраняются и более того - они преобразуются и уходят в цифровые формы", - подытожила Терюкова.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры (ФГБУК), находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.