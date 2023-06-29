На концерте Пенкина в Москве прозвучат песни из нового альбома и его хиты в акустике

Большой летний концерт певца состоится в Зеленом театре ВДНХ 14 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Практически все композиции из нового альбома российского певца Сергея Пенкина "Нам не избежать любви" впервые прозвучат на его большом летнем концерте в Зеленом театре ВДНХ 14 июля. Помимо этого, в программу вошли уже известные композиции, авторские песни и оперные арии, сообщил его продюсер Вадим Колчков.

"В концерте в первый раз прозвучат практически все произведения из [нового] альбома, их у нас 13 композиций. Они нигде не звучали так полностью, как звучали у нас на концерте. Только это будет концерт не студийный, а концертное исполнение", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

По словам Колчкова, часть концертной программы прозвучит в формате unplugged - только при использовании акустических инструментов. "Этим и отличается эта концертная программа от всех предыдущих. Конечно же, прозвучат самые популярные песни, шлягеры в исполнении Сергея. Прозвучат и песни, которые в свое время тоже звучали в репертуаре Сергея, но появятся в новом переработанном виде. Это композиции "Тонкая рябина" и "Ой, то не вечер" в современной обработке", - добавил продюсер.

Колчков отметил, что московский концерт Пенкина пройдет в домашней обстановке, поскольку площадка не предусматривает установки большого экрана и подготовки технического шоу. "Мне бы очень хотелось, чтобы во времена, когда вокруг много негатива, в те два часа, которые проведут со мной зрители, они от всего забылись, отдохнули и получили от меня музыкальную терапию, массу энергетики и тепла", - добавил в свою очередь Пенкин.

Он также сообщил, что в программе запланирован его дуэт с солисткой музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, солисткой Palais des Congres de Paris Анастасией Черноволос. "Есть очень хорошая классическая певица, Анастасия Черноволос, она выступает в Италии и Франции, поет в Театре им. Станиславского, ученица Елены Образцовой. Мы хотели бы с ней спеть дуэтом, чтобы она спела какое-то красивое классическое произведение", - рассказал артист.

Гастроли за границей

Продюсер исполнителя также анонсировал сольные концерты Пенкина на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах, которые состоятся в рамках предстоящего гастрольного тура. "Будут два города, в которых мы ни разу не были, но там живут наши соотечественники. Это Лимассол на Кипре и Дубай (ОАЭ), где будет сольный концерт", - сказал Колчков.

По словам Пенкина, гастрольный график начнется в сентябре. "В нем много городов, есть такие, в которых я ни разу не был. Это Воркута, например. Очень мало городов, где я не был, в основном все идет по кругу", - добавил певец.

Альбом "Нам не избежать любви" - 17-й по счету в музыкальной биографии Сергея Пенкина. В него вошло 13 треков. Артист занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель голоса с неповторимым по своей широте диапазоном в четыре октавы. В репертуаре певца более 200 песен, он дал свыше 5 тыс. концертов по всему миру.