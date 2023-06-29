Пермский Театр-Театр представил премьеру панк-драмы "Летов"

Постановку показали на площадке концерт-холла "Свобода"

ПЕРМЬ, 29 июня. /ТАСС/. Пермский академический Театр-Театр в четверг представил премьеру панк-драмы "Летов", посвященной творчеству лидера группы "Гражданская оборона", на нетеатральной площадке в пространстве концерт-холла "Свобода", передает корреспондент ТАСС.

"Егор Летов говорил, что его творчество не о логике, не о разуме, оно не о сознании - скорее о подсознании. Поэтому обычные способы восприятия тут не подходят. Нам были интересны абсолюты. Мы репетировали тренингами, погружениями в персональную Бездну. И то, что мы там нашли... Об этом наш спектакль", - рассказали петербургские режиссеры постановки Филипп Дьячков и Мария Селедец.

Спектакль "Летов" посвящен творчеству одной из ключевых фигур панк-движения в России - Егору Летову. Как пояснили в пресс-службе Театра-Театра, постановка возникла из эскиза лаборатории молодой режиссуры и открыла новое для театра творческое направление - спектакли-путешествия в судьбы великих людей. Формат спектакля экспериментальный - его создали на стыке панк-концерта и драматического спектакля.

Авторы психоделической панк-драмы не пытаются пересказать биографию "крестного отца" русского панк-рока, предметом их исследования становится именно его творчество - стихи и музыка. В живом театрально-концертном исполнении актеров Театра-Театра хиты "Русское поле экспериментов", "Все как у людей", "Вселенская большая любовь", "Про дурачка" и другие звучат неожиданно, а в знакомых текстах открываются новые смыслы. Зрители панк-драмы погружаются в питерский авангард, эстетику подвала, фирменный "гаражный звук" и получают глоток безумия, без которых невозможно представить ни один концерт "Гражданской обороны".

"Путешествие в творческий мир Егора Летова напомнит каждому о том, что главная ценность любой личности - это свобода и право идти своим путем, даже если впереди - бездна", - отметили создатели постановки.

Пермский академический Театр-Театр - один из ведущих театров Перми. Он был создан в 1927 году как театр рабочей молодежи, а затем стал называться драматическим. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей превращения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм. Спектакли театра неоднократно были удостоены российской премии "Золотая Маска".