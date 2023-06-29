В Петербурге центр "Росфото" представил выставку к юбилею города

В экспозицию вошли работы 40 авторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" открыл в четверг вечером в Санкт-Петербурге выставку "Пятнадцать минут до центра", на которой представил работы отечественных фотомастеров. Как сказал ТАСС главный хранитель музейно-выставочного центра "Росфото" Игорь Лебедев, на выставке представили 85 работ, некоторые из них - впервые.

"Выставка называется "Пятнадцать минут до центра" - довольно хорошее название, которое ставит вопрос скорей для современного человека - а что он считает центром и откуда отсчитывать эти пятнадцать минут? По сути это брожение по городу, связанное с опытом большого количества ленинградских и петербургских фотографов", - поделился Лебедев.

На выставке можно увидеть работы Бориса Смелова, Ильи Наровлянского, Вадима Егоровского, Александра Китаева, Людмилы Таболиной и других - всего представлены 40 авторов, работавших с начала 1950-х до 2000-х годов. Выставку посвятили 320-летию Санкт-Петербурга.

"Авторы совершенно разные - все они очень известны были и в свое время, и сейчас их имена постоянно звучат. Но есть и какие-то открытия - например, мы впервые показываем Юрия Цехновицера, фотографа, но прежде всего архитектора и художника. Он точно также снимал наш город, но его архив был закрыт, он хранился в семье, и совсем недавно его передали нам, пополнили коллекцию", - добавил Лебедев.