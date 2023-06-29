В Петербурге представили сборник документов первого губернатора Александра Меншикова

В него вошли как чистовые документы, так и сохранившиеся черновики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского института истории РАН Всероссийской научной конференции "Петербург. История мифа. XVIII-XXI веков" представили новую публикацию - сборник из более чем 800 редких документов из походной канцелярии первого губернатора города, военачальника и ближайшего сподвижника Петра I светлейшего князя Александра Меншикова. Большая часть документов публикуется впервые, а их содержание ярко иллюстрирует события петровской эпохи и нравы ближайшего окружения императора.

"Походная канцелярия Меншикова - это письма, донесения, указы, различные армейские табели, списки и многие другие документы, которые приходили в канцелярию светлейшего князя. Это издание, которое я имею честь представить, явилось результатом многолетней работы нашего коллектива, его публикация стала возможной благодаря гранту Российского фонда фундаментальных исследований", - рассказала в своем выступлении и.о. заведующего Научно-историческим архивом и группой источниковедения СПбИИ РАН Татьяна Базарова.

Публикуемое издание содержит в себе не только чистовые документы, но и многие сохранившиеся черновики, публикуемые письма и бумаги сопровождаются вводной аналитической статьей, раскрывающей их значение и роль в понимании исторического контекста эпохи Петра I.

Официальные документы походной канцелярии содержат в себе ценную информацию о строительстве и обороне Санкт-Петербурга, первых годах Северной войны и управлении завоеванными многонациональными территориями. Личные письма от крупных государственных деятелей эпохи, Апраксина, Брюса, Шереметева и других, дают подробное представление о системе неформальных связей внутри петровской элиты и об ее нравах.

"Такие военачальники как Шереметев, Апраксин, Репнин обращались прежде всего как к фавориту Петра I. Просьбы были самые разнообразные - и по делу, и содействовать устройству родственников на выгодные места, получению должностей. Корреспонденты беспокоились о здоровье Меншикова, поздравляли с праздниками, как правило, не забывая упомянуть, что они неоднократно пили за его здоровье и сокрушались об его отсутствии", - отметила Базарова.

Всероссийская научная конференция "Петербург. История мифа. XVIII-XXI веков", посвященная 320-летию основания Санкт-Петербурга, проходит в городе 29 и 30 июня. Центральной ее темой стали различные мифы, связанные с историей города - от его строительства "по единому плану" до "бандитского Петербурга".