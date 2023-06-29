Зрителями Фестиваля уличного кино за 10 лет стали более 5 млн человек

Его организуют 1 317 городов и населенных пунктов России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 5 млн человек посмотрели показы Фестиваля уличного кино за 10 лет его существования, в 2023 году киносмотр под открытым небом охватит более 1,3 тыс. городов и населенных пунктов страны, сообщил в четверг его основатель и генеральный продюсер Александр Щеряков. В Москве показ фильмов из конкурсной программы состоится 4 июля в амфитеатре парка "Зарядье".

"У нас сегодня 1 317 городов и населенных пунктов участвуют в фестивале, а за 10 лет у нас поучаствовали 67 стран, мы показывали кино для более чем 5 млн людей по всему миру", - сказал он на торжественной церемонии открытия в кинотеатре "Иллюзион" в четверг.

В конкурсную программу 2023 года вошли короткометражные фильмы "Слезы капали в фо-бо" Сергея Филатова, "Экстрасенс" Юлии Филимоновой, "Облако Грига" Гелены Пироговой, "Как с Максимом х (пип) ня случилась" Виталия Дудника, "Дорога в облака" Ивана Соснина, "Наташина мечта" Дарьи Гароники и "Обычная свадьба" Ирины Ходюш - последний фильм с участием Владимира Меньшова.

"Эта программа, которая, с одной стороны, показывает, каким может быть сегодня российское короткометражное кино и как сегодня снимают молодые авторы. С другой стороны, она показывает, о чем и каким способом они снимают", - отметил Щеряков.

Профессиональное жюри

Традиционно победителя фестиваля определяют зрители, которые голосуют за понравившуюся картину светом фонариков. Нововведением юбилейного киносмотра стало появление профессионального жюри, которое будет работать параллельно со зрительским. В состав профессионального жюри вошли актеры Александр Петров, лауреат фестиваля прошлого года, и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, сценаристы Петр Внуков и Андрей Золотарев, главный редактор "Кино-театр.ру" Жан Просянов, генеральный директор кинокомпании "1-2-3 Production" Иван Голомовзюк, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Нам хочется, чтобы в течение этого лета полмиллиона людей, посмотрев ваши семь работ, сказали, что они об этом думают, а параллельно с этим члены нашего жюри на уличных площадках страны тоже будут отсматривать ваши работы, но уже давать на них оценку профессиональную и индустриальную", - сказал Щеряков.

Имена лауреатов станут известны в конце сентября. Победитель Фестиваля уличного кино получит денежный приз в размере 1 млн рублей.

"Для меня кино - это не только часть индустрии развлечений, для меня это в силу должности и инструмент просвещения. Это способ без назидательного тона, без нравоучений доносить важные ценности, смыслы. Мне кажется, сегодня мы обязаны использовать его в полной мере во время таких серьезных вызовов. От общества "Знание" мы с огромным удовольствием возьмем победителей в сеть наших киноклубов, а их несколько тысяч по стране. С удовольствием будем показывать их работы на огромную аудиторию", - сказал Древаль.