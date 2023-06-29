В Самарской области открылся Грушинский фестиваль

Он проходит в 50-й раз

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. 50-й Грушинский фестиваль открылся с посещения музея имени Грушина, детских мастер-классов, презентации аллеи фестивалей, спортивных соревнований и конкурсов среди бардов. Об этом сообщили в четверг организаторы фестиваля в своей группе во "ВКонтакте".

"Фестивальная поляна живет полной жизнью! Уже вовсю идет конкурс авторской песни, на площадке спортцентра - сдача норм ГТО, соревнования для детей и взрослых, работает аллея фестивалей", - говорится в сообщении.

В сегодняшней программе также указаны различные мероприятия на площадке "Детский парк": станционная туристическая игра, мастер-классы по ручному труду, творческие задания по созданию иллюстраций и многие другие. Все желающие также могут прийти на площадку "Гитара по кругу", где можно сыграть на музыкальном инструменте и найти новых друзей.

Организаторы фестиваля сообщали, что рассчитывают собрать на фестивальной поляне природного парка "Мастрюки" около 100 авторов и исполнителей песен. Мероприятие продлится до 2 июля. В 2023 году новыми площадками стали аллея фестивалей, проект "География грушинцев" - это географическая карта, на которой каждый участник мероприятия сможет нанести город, откуда он приехал.

Директор фестиваля Анна Шарафиева отметила, что гости фестиваля построят и спустят на воду парусник Валерия Грушина. Кроме того, на фестивале заложат капсулу времени. Также программа мероприятия затронет военно-патриотическую тему, ее представят на сцене Победы.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах, участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.