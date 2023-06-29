На форуме регионального кино под Калининградом представили проект "Кинокарта России"

Благодаря ей можно узнать, где снимались фильмы

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. "Кинокарта России", которая систематизирует данные о точках съемок кино в российских регионах, представлена в четверг на форуме регионального кино "Новый вектор" в городе Светлогорске под Калининградом. Проект может стать основой для создания новых туристических маршрутов, сообщил на презентации главный редактор издания Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

"Мы хотим показать, что фильмы в России снимаются не только в Питере и в Москве. Мы хотим, чтобы появилась такая региональная гордость, а для приезжающих в город была возможность приехать и посмотреть, может быть, сфотографироваться там, где были их любимые герои", - сказал Просянов.

Он уточнил, что "Кинокарта России" - интерактивный проект, который запущен на портале Кино-Театр.Ру и может дополняться. Значительная часть точек съемок кино уже внесена на карту, дальше оставлять метки на ней могут не только продюсеры и авторы фильмов, но и обычные пользователи. На основе обозначенных точек будут разработаны уникальные туристические киномаршруты, которые передадут департаментам туризма регионов, чтобы они могли организовывать по ним экскурсии. Первая экскурсии, уже разработанная по таким точкам, охватывает Иваново, Кинешму, несколько других городов, связанных со съемками фильмов "28 Панфиловцев", "Непослушник", сериала "Приход", рассказал Просянов.

"Кинокарта России" создана при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая помогла создателям проекта выйти на кинопроизводителей. Проект увеличивает туристическую привлекательность регионов, отметила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова. Руководитель редакционного отдела АНО "ИРИ" Татьяна Матвеева отметила, что драматургически выверенные экскурсии на киномаршрутах - это отдельная ниша, которая может быть занята местными бизнесменами, драматургами, экскурсоводами.

Просянов сообщил, что в планах - создание аудиомаршрутов по "Кинокарте России". Авторы проекта рассчитывают договориться со звездами кино чтобы они их озвучили. Кинокарта, по его словам, может стать "точкой входа" в Россию для зарубежных кинопроизводителей. "Мы готовы дать широкую и массовую точку входа для тысяч и тысяч кинематографистов со всего мира", - заключил он.

О форуме

Форум регионального кино "Новый вектор" собрал более 200 представителей 40 регионов России и других стран. С 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске его участники обсуждают пути развития кино в регионах. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона.