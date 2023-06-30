Севастопольский драмтеатр и Петербургская музкомедия в один день начнут обменные гастроли

Каждый представит три постановки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Обменные выступления в гостях друг у друга начнут в пятницу два известных российских коллектива - Севастопольский академический драматический театр имени Анатолия Луначарского и Петербургский театр музыкальной комедии. На три дня они обменяются сценами по программе "Большие гастроли", организованной Росконцертом.

"Начиная с 2014 года, мы в третий раз обмениваемся нашими площадками и неизменно по просьбе принимающей стороны везем на гастроли оперетту "Севастопольский вальс", которой откроем выступления. Причем в один день сыграем этот спектакль дважды: днем - специально для ветеранов. Эти показы - особое событие, потому что севастопольцы воспринимают "Севастопольский вальс" с особым волнением, которое передается и артистам", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Музкомедии заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф. Петербуржцы покажут также спектакль-концерт "Песни военных лет" и "Дунаевский-гала, или Советский Моцарт" - музыкальное путешествие по опереттам и песням Исаака Дунаевского.

Главный режиссер Севастопольского театра Григорий Лифанов, представляя гастрольную программу, отметил, что она "построена на русской классике, рассказанной современным языком". Все три постановки - это репертуарные хиты.

Выступления откроются спектаклем "Мастер и Маргарита", который выдержал уже 122 аншлага. Затем будет показан музыкальный спектакль "Обыкновенное чудо" с оригинальной музыкой екатеринбургского композитора Александра Жемчужникова. Третье название - спектакль "Лес", поставленный на грант Министерства культуры РФ к юбилею Александра Островского.