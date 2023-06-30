В Петербурге назвали лауреатов конкурса имени Чайковского по четырем специальностям

Обладателя Гран-при определят 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Имена лауреатов XVIl Международного конкурса имени Петра Чайковского по специальностям "виолончель", "сольное пение", "медные духовые" и "деревянные духовые" названы в ночь с четверга на пятницу в Петербурге. Все финалисты в заключительном туре играли в сопровождении симфонических оркестров Мариинского театра и Филармонии.

Специальность "виолончель"

Обладателем первой премии и золотой медали конкурса по специальности "виолончель" стала Ли Ён Ын из Южной Кореи. Она обучалась в Корейском национальном институте для одаренных детей, затем в Школе искусств Сонхва и в Музыкальном колледже Сеульского национального университета. В настоящее время обучается в филиале Джульярдской школы в Тяньцзине (Китай). Является лауреатом множества конкурсов, организованных корейскими газетами, теле- и радиовещательными компаниями в Тэгу, Пусане и других. Выступала как солистка с Симфоническим оркестром Тэгу, Оркестром провинции Кёнсан-Пукто и Оркестром Сеульского национального университета, в составе камерных ансамблей - в Китае.

Вторую премию и серебряную медаль жюри присудило россиянке Марии Зайцевой. Третьей премии и бронзовой медали удостоен виолончелист из Южной Кореи Пак Сан Хёк. Трое виолончелистов - Иван Сендецкий из России, Ли Дон Ёл из Южной Кореи и россиянин Василий Степанов - награждены соответственно четвертой, пятой и шестой премиями, а также дипломами.

В III туре по этой специальности, который проходил с 27 по 29 июня в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, принимали участие 6 конкурсантов.

Специальность "сольное пение"

По специальности "сольное пение" первой премии и золотой медали среди мужчин удостоен южнокорейский тенор Сон Чи Хун. Он окончил Корейский национальный университет искусств в Сеуле, обучался в Баварской театральной академии. В минувшем году певец завоевал первые премии на Международном конкурсе имени Монсеррат Кабалье в Мадриде и на Международном конкурсе имени Джованни Баттисты Виотти в Верчелли (Италия).

Среди женщин первая премия и золотая медаль присуждены россиянке, приглашенной солистке Мариинского театра Зинаиде Царенко (меццо-сопрано). В числе наград воспитанницы Санкт-Петербургской консерватории - первая премия Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (2021).

Среди мужчин вторая премия и серебряная медаль присуждены Чон Ин Хо (Южная Корея) и Максиму Лисиину (Россия). Третью премию и бронзовую медаль завоевал Хун Чжэньсян (Китай).

Обладателями четвертой премии и диплома стали российские певцы Игорь Морозов и Глеб Перязев.

В соревновании женщин вторая премия и серебряная медаль - у Ольги Масловой (Россия), третья премия и бронзовая медаль - у Альбины Тонких из Белоруссии.

Четвертая премия и диплом присуждены россиянке Полине Шабуниной.

В III туре по специальности "сольное пение", который проходил 29 июня в Мариинском-2, принимали участие 14 конкурсантов.

Специальность "медные духовые"

Победителем конкурса по специальности "медные духовые" стал 16-летний российский трубач Семен Саломатников. Ему присуждена первая премия и золотая медаль. Уроженец Москвы, Семен учится в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории. В 2021 году он был финалистом Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик". Играл с Президентским оркестром России, Венским камерным оркестром, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии.

Обладателем второй премии и серебряной медали стал валторнист Цзинь Чжичэн из Китая. Французский валторнист Шарль Ределле получил четвертую премию и диплом.

Пятая премия и диплом - у россиянина Вильнура Самигуллина (туба). Седьмую премию получили два российских трубача - Степан Бачевич и Алексей Иванов.

Восьмая премия и диплом присуждены валторнисту Всеволоду Трухачеву из России и трубачу Жасулану Абдыкалыкову из Казахстана.

В III туре по специальности "медные духовые инструменты", который проходил 29 июня в Концертном зале Мариинского театра, принимали участие 8 конкурсантов.

Специальность "деревянные духовые"

Первую премию и золотую медаль конкурса по специальности "деревянные духовые инструменты" жюри присудило флейтистке из России, уроженке Петербурга Софье Виланд. Она обучалась в Санкт-Петербургской консерватории и Базельской академии музыки. Исполнительница также является лауреатом Международного конкурса имени Чайковского 2019 года. С 2013 года - солистка Симфонического оркестра Мариинского театра.

Обладателями второй премии и серебряной медали стали российские исполнители Анна Комарова (флейта) и Федор Освер (гобой). Третьей премии и бронзовой медали удостоены российский кларнетист Лев Журавский, фаготист из Италии Аугусто Велио Палумбо и флейтистка из Южной Кореи Ким Е Сон. Пятую и шестую премии и дипломы соответственно получили исполнители из Китая Нин Юэнин (гобой) и Се Цзунлинь (кларнет) .

В III туре по этой специальности, проходившем 29 июня в Концертном зале Мариинского театра, принимали участие восемь конкурсантов.

Обладатель Гран-при будет определен по окончании гала-концерта в Санкт-Петербурге 1 июля.