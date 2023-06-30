Мультфильмы Миядзаки вернутся в библиотеку онлайн-кинотеатра Okko 1 июля

Права на них ранее приобрела российская кинокомпания Russian World Vision

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 20 анимационных фильмов студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки вернутся в библиотеку онлайн-кинотеатра Okko 1 июля, сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Okko возвращает мультфильмы режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки российским зрителям. Впервые в России мультфильмы Миядзаки будут доступны в подписке онлайн-кинотеатра: подписчики Okko смогут смотреть их без дополнительной платы с 1 июля. В Okko появятся более 20 хитов японской анимации, в том числе "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками" и другие", - рассказали представители Okko.

В мае источник ТАСС сообщил, что мультфильмы Ghibli станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня, поскольку предыдущий дистрибьютор фильмов в России не смог продлить лицензию. Позже стало известно, что права на мультфильмы Миядзаки приобрела российская кинокомпания Russian World Vision.

"Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше - хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было, впервые анимация Миядзаки будет доступна в подписке, и только в Okko", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора, директора по контенту Okko Эльвиру Дмитриевскую.