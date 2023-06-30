Более 40 бесплатных концертов пройдет в Измайловском парке в Москве до конца лета

В репертуаре этого сезона - мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 40 выступлений музыкально-инструментальных ансамблей, духовых оркестров и джазовых коллективов организуют до конца лета в Измайловском парке. Об этом в пятницу журналистам сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона - мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции. Более 40 бесплатных концертов пройдет до конца лета", - рассказала она.

Так, по субботам с 16:00 до 17:00 у здания дирекции парка выступает оркестр спасателей Москвы. В его исполнении можно услышать вальс "Воспоминание", "Прощание славянки" и другие произведения.

По воскресеньям с 17:00 до 18:00 на этой площадке проходят концерты ансамбля солистов "Сфорцандо" - лауреатов международных фестивалей. В программу входят такие известные композиции, как "Старый рояль" Марка Минкова и "Романс" Дмитрия Шостаковича. Поклонников джаза приглашают по выходным с 18:00 до 20:00 к эстраде "Солнечная". Среди исполнителей Ольга Ступина и B-Band, группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева и другие артисты.