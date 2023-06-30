Петербургская филармония выпустила новый абонемент, посвященный 200-летию Антона Брукнера

Он рассчитан на два сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича выпустил новый абонемент "Антон Брукнер. Великий австрийский романтик", посвященный 200-летию со дня рождения композитора.

"Концертный абонемент "Антон Брукнер" рассчитан на два сезона, и в нем будут исполнены все десять симфоний композитора - девять номерных и нулевая. В первом сезоне из пяти концертов примут участие дирижеры Владимир Альтшулер, Феликс Коробов, Дмитрий Юровский и два австрийских маэстро - Ион Марин и Ганс Граф", - рассказал журналистам заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Среди других новых циклов он выделил абонемент "Мастер и Маргарита", приуроченный к 50-летию публикации в СССР полной книжной версии романа Михаила Булгакова. Музыкальные вечера "Черная магия и ее разоблачение", "Отрезанная голова Берлиоза", "Великий бал полнолуния" и другие будут сопровождаться чтением фрагментов романа в исполнении приглашеных артистов.

Еще один новый абонемент - "Оркестровая география России", который, как полагает музыковед, станет традиционным. В гостях у Филармонии побывают Российский национальный оркестр, Государственный академический камерный оркестр России, Уральский филармонический оркестр, Академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Маэстро Владимир Спиваков во главе Национального филармонического оркестра России представит в этом абонементе программу, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Абонемент "Оркестр Юрия Темирканова" открывает 12 филармонических циклов для взрослых и детей, посвященным 85-летию со дня рождения дирижера.