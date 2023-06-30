ТНТ-4 получил премию Golden Trailer Awards 2023

Телеканал стал единственным лауреатом из России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ролик российского телеканала ТНТ-4 стал обладателем международной премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Телеканал ТНТ-4 победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ" с имиджевым роликом "Кинолето". В нем с помощью монтажа сплетены фрагменты разных фильмов: "Остров проклятых", "Облачный атлас", "Омерзительная восьмерка", "Иллюзионист" и других. В этой номинации ТНТ4 обошел Netflix и Paramount", - рассказали в пресс-службе.

ТНТ-4 стал единственным лауреатом премии из России. Среди других победителей Golden Trailer Awards этого года - Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Apple TV+, HBO.

"Очень радуюсь, что творчество нельзя ограничить, а профессионалов невозможно остановить. ТНТ-4 уже четвертый год подряд побеждает в одной из самых престижных номинаций этого конкурса", - привели в пресс-службе слова директора по маркетингу каналов ТНТ и ТНТ-4 Анны Годуновой.

Golden Trailer Awards - ежегодная международная премия в области маркетинга кинопродукции, которая вручается с 1999 года в США. Жюри в составе ведущих международных режиссеров, продюсеров, актеров, писателей, сценаристов и рекламных деятелей оценивает трейлеры, телевизионные и радиоролики, постеры, digital-рекламу и рекламные кампании фильмов.