Любимова заявила, что события конкурса им. Чайковского смотрели 50 млн человек

Министр культуры РФ отметила, что это были жители 102 стран

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. События XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, который стартовал 19 июня и завершится 1 июля, посмотрели 50 млн человек из 102 стран. Об этом в пятницу на церемонии награждения лауреатов смотра в Доме Пашкова в Москве сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Вместе с нами эти две недели смотрели онлайн этот конкурс 50 млн человек из 102 стран со всего мира. И мне кажется, что это самая главная наша общая победа, - сказала министр, назвав две недели конкурса невероятными. - Огромное спасибо членам жюри, которые приехали, которые через все сложности, а мы знаем, что они были, оказались вместе с нами и помогли сделать конкурс таким, каким он был".

На церемонии также присутствовали оперная певица Хибла Герзмава, художественный руководитель смотра Валерий Гергиев и многие другие.

Всего в состязании приняли участие 236 молодых музыкантов из 23 стран мира: России, Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Великобритании, Грузии, Молдовы, Германии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Вьетнама, Словении, Венесуэлы, Канады, Коста-Рики и Австралии.

Смотр в этом году отмечает свое 65-летие. Он продлится по 1 июля и проводится при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. В нем шесть номинаций: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты".

О конкурсе

Международный конкурс имени П. И. Чайковского - крупнейшее событие в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года. За свою историю конкурс открыл миру имена многих выдающихся исполнителей.

Первый конкурс состоялся в 1958 году по двум специальностям - "фортепиано" и "скрипка". В 1962 году к ним была добавлена специальность "виолончель". Категория "сольное пение" появилась на третьем конкурсе в 1966 году. В 2011 году конкурс впервые прошел в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.