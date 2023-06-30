Бутман: сотрудничество с поп- и рэп-артистами поможет российскому джазу в популяризации

На фестивале "Джаз над Енисеем" в Красноярске Дмитрий Маликов и L’One выступят со своими программами, рассказал худрук

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Совместные концерты и фестивали с поп- и рэп-исполнителями помогут джазу стать популярнее среди молодежи в России. Об этом в пятницу на открытии фестиваля "Джаз над Енисеем" в Красноярске сообщил журналистам народный артист России худрук фестиваля Игорь Бутман.

Фестиваль "Джаз над Енисеем" впервые прошел в Красноярске в 1980 году. В последние десять лет фестиваль не проводился. В 2023 году проект возобновлен. Звезды российского джаза вместе с популярными исполнителями современной музыки дадут 12 концертов в семи городах Красноярского края. Среди музыкантов будут певец и композитор Дмитрий Маликов, рэп-исполнитель Леван Горозия (L’One).

"Через этих популярных артистов люди, которые никогда не обращали внимание на джаз, обратят внимание, послушают и откроют для себя новый вид искусства. С другой стороны, джазмены, взрослые люди, тоже посмотрят на что-то, что популярно. <…> Мы общаемся и повышаем уровень мастерства. Я думаю, что и нашим звездам популярной музыки не хочется выглядеть не так мастерски, как, например, джазовые музыканты, у которых впечатляет техника. <…> А мы же учимся у современных музыкантов. Нам тоже хочется такой же славы, как у Полины Гагариной и L’One. Что для этого надо сделать? Хотя бы посмотреть, что нравится людям у этих музыкантов. Например, <…> как они выглядят, как они говорят с публикой", - сказал Бутман.

По его словам, на фестивале в Красноярске Маликов и L’One выступят со своими джазовыми программами. Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group, правительство Красноярского края.