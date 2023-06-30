Умерла экс-концертмейстер Большого театра Наталья Разсудова

Ей было 84 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экс-концертмейстер оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) (1978-2016), заслуженная артистка России Наталья Разсудова умерла 29 июня, ей было 84 года. Об этом в пятницу сообщили в Telegram-канале ГАБТ.

"На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Разсудова, концертмейстер оперной труппы Большого театра (1978-2016), - говорится в сообщении. - Наталья Петровна Разсудова (20.12.1938-29.06.2023) окончила Московскую консерваторию (класс Абрама Шацкеса) в 1961 году".

В театре добавили, что артистка была концертмейстером оперы ГАБТ с 1978 года по 2016 год. Она принимала участие в постановках опер "Золотой петушок" (1988), "Орлеанская дева" (1990), "Хованщина" (1995), "Борис Годунов" (2011) и многих других.

Отпевание артистки пройдет 1 июля в храме Живоначальной Троицы (Патриаршее Подворье в усадьбе Свиблово, Лазоревый проезд, д. 15, стр. 3), а кремация - на Митинском кладбище в Московской области.