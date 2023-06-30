В Якутске открылась выставка, посвященная участию жителей в СВО

Экспозиция будет доступна с 30 июня по 31 августа

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Мультимедийно-предметная выставка "Якутия - Новороссия", посвященная специальной военной операции, открылась в пятницу в историческом парке "Россия - Моя история" в Якутске. Открытие выставки приурочили ко Дню ветеранов боевых действий, учрежденном в Якутии в 2021 году, он отмечается 1 июля. На церемонии открытия присутствовал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Мы очень рады представить этот большой труд - выставку "Якутия - Новороссия", призванную рассказать о боевых подвигах воинов - якутян в зоне СВО, о труде военкоров, а также о большом движении волонтеров - обычных жителей Якутии", - привели в пресс-службе парка слова директора исторического парка "Россия - Моя история" в Якутске Дмитрия Соловьева.

Выставка будет проходить в течение двух месяцев, экспозицию разделили на три тематические части - "Украина в огне", "Якутяне в СВО" и "Вклад Якутии в дело Победы". Выставка будет работать с 30 июня до 31 августа, со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, вход свободный.

На выставке представили фотографии, видеоматериалы, оригинальные предметы, связанные с боевыми действиями на Донбассе, вещи, сделанные руками волонтеров для участников СВО, письма детей. В выставку также вошли материалы специального проекта холдинга "Сахамедиа", серии интервью с волонтерами, врачами и участниками СВО.