Михалков вручил дипломы выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства

На торжественной церемонии показали трейлеры выпускных аттестационных работ и театральных эскизов, созданных в актерской мастерской

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выпускникам восьмого набора Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова вручили дипломы на торжественной церемонии в Российском фонде культуры в Москве. Обучение завершили слушатели актерской, режиссерской и продюсерской мастерских, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Мне было очень приятно видеть, насколько вы изменились за этот год, как выросли, как стали одной командой, одной семьей, как вы много работали, получали и брали то, что могли взять. <…> Я желаю вам не останавливаться, не бояться перестать быть медийными. И всегда для вас открыты двери нашей академии", - сказал ректор Академии и руководитель актерской мастерской Никита Михалков на торжественной церемонии.

Он поблагодарил всех педагогов и администрацию учебного заведения. "Вся учебная часть жила только одним интересом, чтобы вам было, что делать. Чтобы у вас не было времени на то, чтобы ничего не делать", - пошутил режиссер.

Слушателями мастерских в этом году стали 23 человека. Руководителем режиссерской мастерской стал Владимир Хотиненко, продюсерской - Леонид Верещагин.

"Я помню, с какой страстью и желанием Никита Сергеевич [Михалков] организовал эту академию. Было понимание, что есть возможность готовить талантливых людей, которые хотят работать в кино. Продюсер - профессия достаточно молодая, мы с Никитой Сергеевичем стояли у истоков этой профессии в нашей стране и закладывали свои кирпичики в этот фундамент. Сегодня это действительно очень значимая и уважаемая профессия", - сказал Верещагин, отметив высокий уровень выпускников восьмого набора. Он также пожелал будущим продюсерам помогать непосредственно людям, которые создают кино - режиссерам и всем, кто находится вокруг них.

На торжественной церемонии также показали тизер-трейлеры выпускных аттестационных работ и театральных эскизов, созданных в актерской мастерской. Поздравить выпускников пришли педагоги академии, среди которых заслуженный деятель искусств России Борис Любимов, театральный режиссер Андрей Левицкий и другие.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, созданная в 2015 году, реализует программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Обучение для студентов является бесплатным.