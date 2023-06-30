В Петергофе после реставрации открыли павильон "Эрмитаж"

Вокруг него оборудовали ров с водой, который последний раз наполняли в 1971 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Павильон "Эрмитаж" в музее-заповеднике "Петергоф", построенный по приказу Петра I и являющийся первым Эрмитажем в России, открылся после двухлетней реставрации, передает корреспондент ТАСС. Специалисты не только восстановили исторический облик здания XVIII века, но и провели целый комплекс работ, которые позволили наполнить ров вокруг него водой - впервые за более чем два века.

"Это особый музей. Он первым после войны открылся в Петергофе в 1952 году. Поэтому у нас к нему отношение особое. Из новшеств: мы гордимся, что нам удалось впервые за двести лет заполнить ров [вокруг павильона] водой. Такие попытки были в 70-х годах [XX века], но тогда ввиду недостаточности технологии это не получилось", - рассказал журналистам врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков.

Как отметила начальник экспозиционной службы ГМЗ "Петергоф" Нино Вахания, когда 300 лет назад, в 1723 году, основатель Петергофа Петр I презентовал свою летнюю парадную резиденцию высоким гостям, в том числе иностранным послам, "павильон "Эрмитаж" уже стоял в камне, и в то время началась внутренняя отделка". По замыслу императора, павильон предназначался для обедов в узком кругу приближенных. Предполагалось, что приглашенные гости "будут развлекаться или кушать, как тогда было принято говорить, без присутствия слуг и нарушая придворный этикет", пояснила она. "Собственно, все это и происходило, но уже после Петра I [отделка павильона была завершена в 1725 году уже после его смерти]", - добавила Вахания.

О павильоне

В павильоне установлен подъемный стол, у которого благодаря специальному механизму поднимались и опускались как центральная часть, так и тарелки. В павильоне было оборудовано и подъемное кресло, на котором приглашенных доставляли на второй этаж. Однако в период царствования Павла I во время одного из обедов оборвался трос, и монарху вместе с гостями пришлось покидать "Эрмитаж" при помощи лестницы, приставленной к балкону. После этого было дано распоряжение взамен построить постоянную лестницу - в XIX веке гости поднимались уже только по ней. Посетители смогут побывать на демонстрации подъемного стола в выходные и праздничные дни - доступны сеансы в 12:00, 13:00 и 14:00, а также по предварительной заявке на организованную группу до 10 человек.

"Ров, наполненный водой, - это тоже результат работы сегодняшней реставрации, потому что последний раз ров наполнили в 1971 году, а в 1971 году наполнили впервые за 200 лет. Но потом пришлось слить воду, и ров никогда не держал воду в таком состоянии, как сейчас. Потому что, очевидно, гидроизоляция была нехорошо сделана, и подвалы Эрмитажа всегда были наполнены водой, были сырые и пагубно влияли на внутреннее убранство. Сегодня проведена огромная, профессиональная работа. Будем надеяться, что ров будет держать воду, и влага не будет проходить", - отметила Вахания. Площадка вокруг здания - стилобат - выложена плитами из Путиловского известняка. Лоток канала укреплен мощением из булыжного камня. По рву проложен коллектор из чугунных труб с выходом в Финский залив, по которому он наполняется водой из фонтана "Ева". Через ров перекинут отреставрированный мостик из лиственницы.

Кроме того, реставраторы восстановили исторический цвет фасадов - "близкий к апельсиновому", как его описывал известный архитектор XX века Александр Кедринский. Также проведены столярные реставрации, реставрация паркета в Верхнем зале и живописного убранства. Первоначальная коллекция павильона состояла из восемнадцати полотен, из которых на сегодняшний день сохранилась одна картина - "Чаша Диогена" голландского художника XVII века Николаса Розендаля. В середине XVIII века приказом Елизаветы Петровны стены Эрмитажа были украшены картинами в шпалерной развеске. Сегодня в нее включены 124 картины, многие из которых были отреставрированы. Как рассказали в музее-заповеднике, тщательное изучение живописи позволило сделать несколько открытий: в частности, полотно "Стадо коров на пастбище" было атрибутировано как произведение немецкого художника XVIII века Иоганна Фридриха Вейча.

Помимо реставрационных задач, музей адаптировали к потребностям маломобильных групп населения. Теперь он оборудован пандусом, позволяющим попасть на первый этаж здания. Интерьеры снабжены аннотациями, дополненными шрифтом Брайля. В Верхнем зале картина "Чаша Диогена" представлена в виде тактильной модели с табличкой, выполненной шрифтом Брайля.

Павильон "Эрмитаж" будет доступен для посещения публики с 1 июля.