Коллекцию моделей военной техники из Германии передали калининградскому музею

Пресс-служба Музея Мирового океана отметила, что собрание насчитывает около 3,5 тыс. артефактов

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Уникальную коллекцию моделей образцов техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенные годы, передали Музею Мирового океана (ММО) в Калининграде из Германии по завещанию немецкого коллекционера Юргена Брюмана, собиравшего ее 30 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"Собрание включает модели судов, самолетов, поездов, предметы морской и военной символики, а также литературу на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и других языках - всего более 3,5 тыс. артефактов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Юрген Брюман впервые встретился с генеральным директором ММО Светланой Сивковой в 2017 году. Он приехал в Калининград в составе делегации военных моряков бывшей ГДР в рамках празднования Дня ВМФ РФ. После визита в Музей Мирового океана он решил, что лучшим местом для размещения его коллекции, собиравшейся в течение 30 лет, может стать только Музей Мирового океана. Первые 53 образца были торжественно переданы музею 31 октября 2017 года в посольстве России в Германии. "Я вырос в семье, в которой придавали большое значение дружбе с Россией. Сейчас я хочу отдать свою коллекцию российскому музею в знак сотрудничества и добрососедских отношений. Пусть это будет моим вкладом в развитие отношений между нашими странами", - отметил Брюман тогда, отмечается в сообщении пресс-службы.

В 2022 году Юрген Брюман ушел из жизни. Полную коллекцию, а также библиотеку и архив он завещал музею. С передачей исполнена его последняя воля. "Мы от всего сердца благодарим всех, кто помог привезти коллекцию из Германии. Получить их сейчас было особенно важно. Предметы повествуют об интереснейшем историческом периоде, и мы знаем, как горячо Юрген Брюман отстаивал дружеские отношения между нашими странами. Он был верен своим принципам до конца. А мы сделаем выставки и в том числе через эти миниатюры сможем рассказать о большой истории, которую нужно помнить", - сказала гендиректор калининградского музея Светлана Сивкова.

Коллекция будет атрибутирована. Миниатюры планируется разместить в залах нового объекта Музея Мирового океана - бастиона "Литва" в Калининграде.