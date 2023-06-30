Эрмитаж открыл выставку о рыцарях и увлечении искусством Средневековья в России

В экспозицию, в частности, вошли образцы западноевропейского оружия, а также живописные и графические произведения

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу в Зимнем дворце выставку "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем", на которой собрал почти 400 предметов, связанных с эпохой рыцарства и ее отражением в искусстве разных веков. Как сообщила пресс-служба музея, выставка будет доступна для посетителей с 1 июля и продлится до 22 октября.

"Масштабная экспозиция рассказывает о Средневековье романтическом и Средневековье подлинном. Первое приобрело популярность благодаря литературе и стало увлечением и стилем жизни русского императорского двора в 1820-1840-х годах. Второе открылось тем, кто хотел больше узнать об эпохе, и это история второй половины XIX столетия, когда Средними веками заинтересовались коллекционеры", - сообщили в пресс-службе.

В экспозицию вошли образцы западноевропейского оружия, памятники средневекового прикладного искусства, живописные и графические произведения, скульптура, книги, манускрипты, витражи, предметы мебели, стеклянные и керамические изделия, фарфор, шпалеры всего более 380 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа.

На выставке показали лиможские выемчатые эмали на меди, Фрайбургский крест (готический крест из монастыря святого Трудперта, романский реликварий в виде фигуры дьякона), а также предметы, которые больше всего ассоциируются с рыцарями и вызывают особый интерес у посетителей - турнирные и парадные рыцарские доспехи. "На экспозиции демонстрируются великолепные образцы защитного вооружения XV-XVI веков из собрания Эрмитажа, созданные лучшими мастерами Германии и Италии, представляющие историческую, художественную и мемориальную ценность. Среди них парадный шлем-бургиньот (1532 1535), выкованный миланским оружейником Филиппо Негроли; щит с эмблемой венецианского главнокомандующего Сфорца Паллавичино (1522 1577) и другие", - отметили в пресс-службе.

Также в экспозиции нашли отражение рыцарские турниры - один из главных символов Средневековья. Они появились во второй половине XI века и быстро стали не просто воинской тренировкой, но и частью придворной культуры. В центре зала создали специальную инсталляцию, посвященную рыцарям.

Об увлечении эпохой Средневековья в XIX веке напоминает картина французского художника Ораса Верне "Царскосельская карусель", которую предоставил Эрмитажу для выставки Государственный музей-заповедник "Царское село". На ней изображена рыцарская кавалькада - популярная в Европе XIX века забава, которая представляла собой шествие из людей, облаченных в подлинные средневековые доспехи или платья, сшитые по образцам костюмов Средневековья. В Царскосельской карусели участвовала почти вся семья императора Николая I.