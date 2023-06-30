В Калининграде музыканты из Германии и России проведут международные органные ассамблеи

Мероприятие состоится с 8 по 15 июля

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. VIII Международные органные ассамблеи пройдут в Калининграде на площадке исторического Кафедрального собора на острове Канта. Мастер-классы ее участникам дадут музыканты из России и Германии, сообщила ТАСС в пятницу Яна Лутченко - пресс-секретарь собора, выступающего организатором Ассамблей.

"В течение недели, с 8 по 15 июля, мастер-классы для участников Ассамблей и слушателей дадут лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Алексей Шмитов и гость из Германии, лауреат международного конкурса органистов в Сиднее, титулярный органист церкви Святой Марии в Мюльхаузене (Мариенкирхе) Денни Вильке", - рассказала она. Уникальность Ассамблей в Калининграде состоит в том, что звезды органного исполнительства дают мастер-классы в аутентичной соборной акустике, поскольку, как правило, орган, на котором обучают студентов, установлен в обычном концертном зале.

Оба органиста также выступят с сольными концертами в Кафедральном соборе, где установлен уникальный органный комплекс, признанный многими знаменитыми музыкантами одним из лучших в Европе. В исполнении Шмитова прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Седара Франка, Шарля-Мари Видор, других композиторов, и собственные композиции. В программе концерта Вильке тоже значатся произведения Баха, Видора, а также Ференца Листа и Марселя Дюпре.

По информации Лутченко, в калининградских ассамблеях 2023 года изъявили желание участвовать 15 органистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябинска, Казани. Примечательно, что некоторые из них посещают Ассамблеи не первый раз, хотя уже и добились значительных успехов в искусстве владения органом.

"В заключительный день Ассамблей они в большом концерте продемонстрируют слушателям свое исполнительское мастерство, которое совершенствовали под руководством опытных наставников из России и Германии", - сказала представитель Кафедрального собора.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) построили в 1380 году. Органный комплекс собора на острове Канта состоит из двух органов - большого и малого хорового. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не теряться в любой точке пространства собора.