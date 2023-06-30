В Перми на фестивале "Переработка" выступит Therr Maitz

Он состоится 8 и 9 июля

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Группа Therr Maitz и Лаборатория музыки Антона Беляева исполнят каверы на фестивале "Переработка" в Перми. Фестиваль экологичности в музыке и жизни пройдет на городской эспланаде 8 и 9 июля, он станет частью большого летнего фестиваля "Город встреч" - флагманского события празднования 300-летия столицы Прикамья, сообщает в пятницу оргкомитет "Пермь-300".

"Важно, что каждый концерт "Города встреч" уникальный, созданный эксклюзивно для этого фестиваля. На его открытии прославленная группа "Чайф" спела вместе с пермяками, живущими в разных городах и собравшихся в родном городе на его 300-летие. И сейчас Therr Maitz выступит в уникальном формате - на эспланаде, вместе с пермскими исполнителями. Музыканты продемонстрируют, как известные песни могут получить новое звучание, что соответствует концепции "Переработки", - рассказал режиссер фестиваля "Город встреч" Илья Авербух.

В течение двух дней на пермской эспланаде в квартале возле краевого законодательного собрания будет работать маркет с участием брендов, практикующих ответственное потребление и бережное отношение к материалу. Здесь можно будет приобрести дизайнерские вещи, созданные из вторичных материалов, восстановленные предметы интерьера и мебель, а также обменяться вещами или изготовить собственные авторские изделия. Также в эти дни в центре города развернется "блошиный" рынок. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от лидеров движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми и других городов России. 8 июля в режиме живого подкаста активисты обсудят экологичность в повседневной жизни, осознанное потребление, формирование гардероба и второе дыхание в моде.

Музыкальная сцена "Переработки" будет посвящена новой жизни популярных композиций. В первый день, 8 июля, в формате музыкального подкаста "Лайвец" состоится выступление пермской группы elcapitan, в послужном списке которой - переработки композиций "Лесник" группы "Король и Шут" в стиле Льва Лещенко и Lose Yourself в манере Игоря Корнелюка. На сцену в этот день также выйдут участники открытия фестиваля "Город встреч" - группа "Гуарана". Хедлайнером "Переработки" станет группа Therr Maitz с программой LAB. Лаборатории музыки Антона Беляева. В рамках лаборатории на сцену выйдут приглашенные исполнители: Пермский симфонический оркестр "Тильда" и хор "Кама Cantabile" Пермского музыкального колледжа.

LAB - музыкальное шоу Антона Беляева, где можно услышать эксперименты и неожиданное звучание известных песен. В этом шоу рэпер может исполнить популярный трек 1980-1990-х годов или перепеть свой же хит, но в необычной аранжировке. Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок.

О "Городе встреч"

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. 18 июня в рамках фестиваля прошли Первые спортивные семейные игры, участниками которых стали почти 100 семей. Всего во время летнего фестиваля "Город встреч" в столице Прикамья состоятся восемь ключевых событий. Помимо открытия, Первых семейных спортивных игр и "Переработки", в июле пройдет серия танцевальных перформансов "Танцуй. Открывай". Также жителей Перми и гостей города ждет фестиваль нового театра "Пермское море". В августе откроется фестивалем живой культуры Перми "Обряды-наряды" и фестиваль "Ведем себя культурно", соединяющий в себе показательные выступления звезд скейтборда, BMX, роликов и самокатов под классическую музыку. Завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".