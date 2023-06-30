Умер актер Алан Аркин

Ему было 89 лет

ТАСС, 30 июня. Американский актер и обладатель "Оскара" Алан Аркин умер в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал People.

"Наш отец был наделен уникальным талантом природной силы и как человек, и как артист. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, [мы] его любили и [нам] будет его не хватать", - приводит издание совместное заявление сыновей Аркина.

Аркин получил "Оскар" в 2007 году за фильм "Маленькое мисс Счастье" (Little Miss Sunshine, 2006), всего за всю карьеру актер четыре раза был номинирован на эту премию. Также Аркин снялся в кинолентах "Эдвард руки-ножницы" (Edward Scissorhands, 1990), "Гаттака" (Gattaca, 1997) и "Марли и я" (Marley & Me, 2008).