Михалков назвал катастрофической нехватку сильных сценаристов в России

По мнению режиссера, в современном кинематографе "зрелище завладело экраном"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Недостаток профессиональных сценаристов стал катастрофической проблемой для российской киноотрасли. Такое мнение в пятницу выразил председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер и актер Никита Михалков.

"Я считаю, что проблема сценарная в стране катастрофическая. Сценарное мастерство, которое было очень высоким, в Советском Союзе называлось кинопрозой и кинолитературой. Запись характеров, диалогов и построения коллизии были высочайшего класса. Сегодня это утрачено попыткой догнать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл поисков которого закончился в 70-х годах, когда были великие картины вроде "Пять легких пьес" или "Последний наряд", - сказал режиссер журналистам.

По мнению Михалкова, в современном кинематографе "зрелище завладело экраном, происходит механическая попытка насытить смыслом то, что им не насыщается". В качестве примера режиссер привел фильм "Аватар".

Отвечая на вопрос, что может вернуть российское сценарное искусство на высокий уровень, Михалков посоветовал обращаться к русской или хорошей зарубежной литературе.

"Нужно основываться на русской литературе, не в смысле ее экранизации, а в смысле проникновения в изложение текстов. Просто читать русскую литературу или хорошую зарубежную, допустим, Хемингуэя, Ирвина Шоу и так далее. Но безграмотность глобальная, что в образовании в принципе, что в специальном образовании, зашкаливает", - заключил режиссер.