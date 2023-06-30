Театр из Пермского края получил гран-при международного фестиваля "Коляда-Plays"

Мероприятие прошло с 20 по 30 июня на нескольких театральных сценах Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Театр "Доминанта" из города Губахи (Пермский край) получил гран-при международного фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays", который завершился в Екатеринбурге в пятницу. Об этом сообщается в пятницу на странице фестиваля "ВКонтакте".

"Гран-при фестиваля - спектакль "Тихий свет" по пьесе Романа Козырчикова, театр "Доминанта", г. Губаха, режиссер - Дмитрий Огородников", - говорится в сообщении.

Приз в номинации "лучший актерский ансамбль" взял кемеровский Театр для детей и молодежи за спектакль "Горка" по пьесе Алексея Житковского, за лучшую работу художника награжден театр кукол "Гулливер" (Курган) за спектакль "K.O.R.O.V.A", художник-постановщик - Наталья Бурнос. Приз за лучшую мужскую роль получил Юрий Сысоев, сыгравший в пьесе "Озорник" Нижнетагильского драматического театра, за женскую - Насира Маметова из Театра юного зрителя Бишкека (Киргизия). В номинациях "лучший актерский дуэт" победили Людмила Анисимова и Николай Бекасов из Магаданского государственного музыкального и драматического театра, "лучшая женская роль второго плана" - Марина Фальман из Русского театра драмы им. Айтматова (Бишкек), "лучшая мужская роль второго плана - Якуп Шарипов из Салаватского государственного башкирского драматического театра. За лучшую режиссерскую работу отмечен Александр Сысоев, представлявший Серовский театр драмы им. Чехова, за спектакль "9Б".

Ранее президент фестиваля, драматург Николай Коляда сообщал, что в 2023 году основная программа "Коляда-Plays" состоит из 30 спектаклей, в Екатеринбург приедут 23 театра из регионов России, а также Казахстана и Киргизии.

"Коляда-Plays" проходит с 1994 года при поддержке министерства культуры Свердловской области. В этом году он состоялся с 20 по 30 июня на нескольких театральных сценах города.