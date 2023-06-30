Кинофестиваль "Зеркало" в Ивановской области открылся концертом музыки Эдуарда Артемьева

На Георгиевской площади в Юрьевце возвели сцену под открытым небом

ТАСС, 30 июня. XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся в пятницу вечером на родине режиссера, в Юрьевце Ивановской области, концертом музыки Эдуарда Артемьева, посвященным памяти композитора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Мы открыли фестиваль концертом произведений Эдуарда Николаевича неслучайно. Именно он написал музыку для многих знаковых работ Тарковского, среди которых легендарные "Солярис" и "Сталкер", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, в программу включили композиции Артемьева к дебютной полнометражной картине Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974 год), а также к работе режиссера - "Раба любви" (1975 год) и другие произведения.

Специально для концерта на Георгиевской площади в Юрьевце построили сцену под открытым небом. "Вход свободен для всех желающих послушать произведения легендарного композитора в исполнении московского коллектива OpenSoundOrchestra и хора, который представляет Нижегородский государственный университет. Одна из солирующих партий программы будет звучать в исполнении внучки композитора Екатерины Артемьевой, а ученик Александра Градского Андрей Лефлер исполнит известную песню "Корабль", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сразу после концерта состоится спецпоказ фильма Николая Бурляева "Боже, чувствую приближение твое".

На концерте присутствуют члены жюри кинофестиваля: председатель жюри, режиссер театра и кино Анатолий Васильев, актриса Ольга Лапшина, режиссер и продюсер из Азербайджана Фариз Ахмедов, казахский кинорежиссер Дарежан Омирбаев.

Эдуард Артемьев умер 29 декабря 2022 года на 86 году жизни. Он был одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990-х годах написал музыку к более чем 30 постановкам для Театра имени Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам.

О фестивале

XVII Международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" завершится в Ивановской области 5 июля, за это время на нем покажут порядка 100 фильмов из более чем 10 стран мира. Также будет дан старт циклу мероприятий к 80-летию актера Олега Янковского.

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".