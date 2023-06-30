В Чувашии в 2024 году намерены открыть несколько библиотек нового поколения

Работы планируют финансировать за счет бюджета республики

ТАСС, 30 июня. В Чувашии планируют в 2024 году открыть несколько библиотек нового поколения за счет бюджета республики. Об этом сообщила в пятницу ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела региона Светлана Каликова.

"Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев отметил хорошие результаты работы в части создания в республике модельных библиотек по федеральной программе, рост числа посещений в этих библиотеках. Сегодня он нам поставил задачу подготовить предложения и рассчитать объемы финансирования, чтобы в 2024 году ряд библиотек открыть за счет республиканского бюджета", - сказала собеседница агентства.

Министр добавила, что на 2024 год районы и города Чувашии подготовили уже 17 заявок на модернизацию библиотек. "Мы очень рассчитываем, что ряд из них будет поддержан за счет федерального бюджета по нацпроекту "Культура". Усиливать эти позиции мы будем за счет республиканского бюджета. Для нас это очень значимо", - уточнила она.

Министр отметила, что с начала реализации проекта в Чувашии открыли 15 библиотек по принципу библиотек нового поколения. "В этом году будут открыты еще три. Это новые многофункциональные пространства, интересные детям, ведь закупается большое количество новых книг, создаются интерактивно-образовательные зоны. Модельные библиотеки популярны и среди пожилых людей, потому что закупается специальное оборудование, и многим мы помогаем осваивать компьютерную грамотность, учим пользоваться порталом госуслуг России, есть также занятия по финансовой грамотности", - пояснила Каликова.