30 июня, 18:27

Кустурица планирует начать работу над фильмом по произведениям Гоголя в 2024 году

Фильм называется "Три женщины и мертвые души"

ЕЛАБУГА /Татарстан/, 30 июня. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица планирует приступить к работе над фильмом по произведениям Николая Гоголя в 2024 году.

В феврале 2023 года Кустурица сообщил, что думает над тем, чтобы снять фильмы по произведениям Гоголя.

"Это правда, [фильм] называется "Три женщины и мертвые души". [Работа над фильмом начнется] в следующем году", - сказал режиссер ТАСС за кулисами фестиваля "Летние вечера в Елабуге", где он выступит в пятницу со своей группой The No Smoking Orchestra.

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших мировых фестивалей, включая две "Золотые пальмовые ветви". 

Теги:
Кустурица, Эмир
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