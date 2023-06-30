В Светлогорске в конкурсе форума "Новый вектор" победило приложение для поиска кинолокаций

Программа использует искусственный интеллект

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Приложение LocationFinder, позволяющее вести поиск площадок для киносъемок с помощью искусственного интеллекта, признано лучшим в конкурсе стартапов, прошедшем на форуме по проблемам регионального кино "Новый вектор" в Калининграде и Светлогорске. Об этом сообщил в пятницу заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин.

Всего в конкурсе приняли участие девять проектов, так или иначе связанных с кино.

"По итогам голосования первое место занял проект LocationFinder - приложение для поиска подходящих кинолокаций, второе место занял проект IMSLATE - "электронная кинохлопушка" и третье место занял проект "Метавселенная "Нейроны" - образовательный анимационный контент для детей с открытым миром", - сообщил Якунин.

В пресс-службе ФПРК ТАСС уточнили, что проект LocationFinder разработали в Москве. Приложение использует искусственный интеллект. В него можно загрузить эскиз локации и получить результат из всех баз. Программа "электронная кинохлопушка" запоминает таймкод записи, носитель, сцену, номер дубля, с ее помощью можно найти материал с данными нажатием одной кнопки. "Вы получаете упорядоченный материал. Час работы теперь равен минуте", - сообщили в пресс-службе. "Метавселенная "Нейроны", разработанная в Ростове-на-Дону, это игровая метавселенная с открытым миром, где ребенок взаимодействует с персонажами, участвует в игровых состязаниях, а также получает игровой и анимационный контент.

К этим проектам есть интерес и ФПРК готов оказать авторам содействие в проведении переговоров с потенциальными инвесторами, отметили в пресс-службе. "Приятно, что есть запрос от отрасли, приятно, что представители креативных индустрий пытаются самостоятельно находить какие-то продукты и в собственные команды включают разработчиков, которые помогают им цифровизовать отрасль киноиндустрии и все, что находится около нее. Отдельно можно выделить проекты, которые, по сути, в околокиношной среде, могут вырасти в продукты, которые требуются, в том числе в других отраслях экономики", - отметил исполнительный директор ассоциации лабораторий искусственного интеллекта Вячеслав Береснев.

О форуме

Форум регионального кино "Новый вектор" собрал более 200 представителей 40 регионов России и зарубежных стран. С 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске его участники обсуждают пути развития кино в регионах. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона.