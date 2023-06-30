В Карловых Варах в 57-й раз стартовал Международный кинофестиваль

Президент кинофестиваля Иржи Бартошка вручил "Хрустальный глобус" новозеландскому актеру Расселу Кроу

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Международный кинофестиваль открылся в пятницу в Карловых Варах. В этом городе на западе Чехии он проходит уже в 57-й раз. Российские кинематографисты, бывшие ранее традиционными и многочисленными участниками и гостями смотра, в этом году отсутствуют. Трансляцию торжественной церемонии открытия кинофорума, прошедшую в Большом зале карловарского отеля "Термал", осуществляли чешские телеканалы.

Президент кинофестиваля, чешский киноактер Иржи Бартошка вручил "Хрустальный глобус" - почетный приз смотра - новозеландскому актеру и режиссеру Расселу Кроу. Он получил эту награду за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа. Специальный приз президента кинофестиваля получила из его рук шведская актриса и продюсер Алисия Викандер.

Ведущий церемонии открытия смотра актер и композитор Марек Эбен приветствовал зарубежных гостей "в стране, которая никогда не пыталась захватить другие государства", и подчеркнул способную объединять людей разных национальностей силу гуманистического кино. Он напомнил о вмешательстве в дела кинематографа правительства Китая, которое в этом году запретило показ в главной конкурсной секции смотра одного из последних вышедших в КНР полнометражных художественных фильмов. Поэтому в ней будет представлено только 11 картин, а не 12, как было в прошлые годы.

Художественный руководитель смотра Карел Ох проинформировал ранее, что среди претендентов на внесение в список фестивальных картин было несколько кинолент из РФ и КНР, но ни одна из них в него не вошла. Российские кинематографисты, по его словам, устранились от участия в международных смотрах из-за ситуации на Украине.

В программу кинофестиваля включены 143 фильма из более чем 50 стран. В Карловых Варах показы проходят на 12 киноплощадках. Крупнейший кинозал рассчитан на 1146 зрителей, а наименьший вмещает лишь 63 гостей. Смотр завершится 8 июля вручением наград победителям в конкурсных секциях.

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник каннского смотра - оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киносмотр проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.