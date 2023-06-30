Государственный молодежный театр Узбекистана показал в Чувашии драму по мотивам Шекспира

Также 1 июля труппа представит спектакль по комедии Александра Островского "На бойком месте"

ТАСС, 30 июня. /ТАСС/. Чувашский театр юного зрителя им. Сеспеля в пятницу принял артистов Государственного молодежного театра Узбекистана, которые открыли программу проекта "Большие гастроли" спектаклем по мотивам Уильяма Шекспира. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.

"С 30 июня по 1 июля 2023 года Чувашский театр юного зрителя им. Сеспеля выступает в качестве принимающей стороны для Государственного молодежного театра Узбекистана (город Ташкент). Гастроли театра проходят в рамках Всероссийской программы "Большие гастроли" (зарубежная программа)", - отмечается в сообщении.

Исполнитель роли Гамлета в спектакле "Сны Гамлета" Анастасис Димиропулос рассказал журналистам, что спектакль поставлен по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет". По его словам, постановка является очень современной. Гамлет в пьесе Нины Мазур мучается вопросом "Быть как все или не быть как все?". Эта дилемма становится причиной его страданий не только наяву, но и во сне.

Еще одну постановку театр из Узбекистана представит в Чувашии в субботу. Это спектакль по комедии Александра Островского "На бойком месте". Главную роль в ней исполнит артист Евгений Москвичев.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов).